Ab sofort Wanderbaustelle in Alling

Teilen

Die Baustelle in Alling wird bis voraussichtlich Ende August bestehen. © Symbolfoto: Panthermedia/Darius Turek

Alling - Ursprünglich war die Baustelle bereits für den 28. Juni geplant. Auch die Busse fuhren schon über Biburg, obwohl es noch keine Sperrung in der Allinger Ortsdurchfahrt gab. Heute, am 7. Juli, soll es nun laut der Gemeinde so weit sein: Eine Ampelanlage wird eingerichtet.

Auf der Hoflacher Straße / Gilchinger Straße wird der Verkehr durch eine Ampel geregelt, die Straße ist in Abschnitten einseitig gesperrt. Grund dafür sind die Bauarbeiten des Glasfaser-Ausbaus.

Eine einseitige Sperrung ist an jenen Stellen nötig, an denen die Glasfaserleitungen die Staatsstraße queren. Jede Straßenquerung wird jeweils am selben Tag wieder geschlossen, dann folgt an nächster Stelle eine weitere Straßenquerung. Es handelt sich hier um eine Wanderbaustelle. Die beginnt beim Ortseingang von der B2 her kommend und setzt sich dann die Hoflacher Straße und Gilchinger Straße .entlang fort. Die Ampelanlage wird am Freitag, 7. Juli, bei der Kreuzung Gilchinger Straße/Parsbergstraße eingerichtet und ist ab Montag, 10. Juli, in Betrieb. Sie bleibt für die Dauer der bis etwa Ende August bestehen.

Besonderheiten im Busverkehr

Für den MVV Busverkehr bedeutet das: X900 kann Alling in dieser Zeit nicht anfahren. X920 und 852 fahren den regulären Weg, es kann aber zu Verspätungen von zehn bis 15 Minuten kommen.

red