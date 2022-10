Bayerische Amateurfilm-Festspiele kommen nach Germering

Festival-Fahne überreicht

Germering – Am vergangenen Oktoberwochenende fanden die 43. Bayerischen Amateurfilm-Festspiele in Straubing statt. Dem Sieger winkte der Große Bayerische Löwe mit Rautenschild, gestiftet vom Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.

Aus Bayern haben es 18 Filme geschafft, auf dem Bayerischen Amateurfilm-Festspielen gezeigt zu werden. Drei davon von den Mitgliedern des Münchner Film- und Videoclubs (MFVC), beheimatet in Germering. Und der Münchner Film- und Videoclub ist es auch, dem in Straubing vom Vorsitzenden des Amateur Film-Clubs Straubing, Karl Heinz Maier, die Festival-Fahne weitergereicht wurde an den Vorsitzenden des MFVC, Günter Pruner, für die 44. Bayerischen Amateurfilm-Festspiele, die 2023 in Germering stattfinden werden.

Oberbürgermeister übernimmt Schirmherrschaft

Oberbürgermeister Andreas Haas hat für dieses Festival die Schirmherrschaft übernommen. Alle Filmemacher aus Germering, dem Landkreis und darüber hinaus sind eingeladen, ihre Filme auf den Weg zu bringen zu den 44. Bayerischen Amateurfilm-Festspielen in der Großen Kreisstadt.

red