Bayerischer Verfassungsorden für Landrat Thomas Karmasin

Thomas Karmasin erhielt den Orden. © Privat

Fürstenfeldbruck – Aus den Händen von Landtagspräsidentin Ilse Aigner hat am 2. Dezember der Fürstenfeldbrucker Landrat Thomas Karmasin (CSU) den Bayerischen Verfassungsorden 2022 erhalten.

Dem Festakt im Maximilianeum wohnte auch der Abgeordnete für den Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost Benjamin Miskowitsch bei.

„Ich gratuliere Thomas Karmasin sehr herzlich zu dieser hohen Auszeichnung“, erklärt Miskowitsch, „damit wird sein jahrzehntelanges kommunalpolitisches Engagement gewürdigt.“ Miskowitsch hatte sich bei der Landtagspräsidentin für eine Auszeichnung Karmasins mit dem Verfassungsorden stark gemacht. „Thomas Karmasin ist ein Glücksfall für unseren Landkreis“, so Miskowitsch, „1996 wurde er erstmals zum Landrat gewählt, als damals jüngster Landrat in ganz Bayern.“ Seit diesem Jahr steht der Jurist als Präsident an der Spitze des Bayerischen Landkreistages. Vorher hat sich Karmasin (60) in verschiedenen Funktionen beim Deutschen und Bayerischen Landkreistag erfolgreich für die Interessen der Kommunen eingesetzt.

red