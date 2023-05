Holetschek besucht Hospiz

Das Goldene Buch der Stadt: Klaus Holetschek (Mitte) besuchte das Germeringer Hospiz und trug sich in das Buch ein. © Hospiz Germering/Sina Muscholl

Germering – Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek war am 19. Mai der Einladung des Germeringer Hospizes gefolgt.

Begrüßt wurde der Staatsminister von Geschäftsführerin Sina Muscholl sowie Oberbürgermeister Andreas Haas. Landtagsabgeordneter Benjamin Miskowitsch und Kreisrätin Gaby Off-Nesselhauf, die beide das Haus bereits kennen, waren gekommen, um an den Gesprächen teilzunehmen: Was sind die Themen, die die Pflegenden bewegen, und was ist ihnen bei ihrer Arbeit im Hospiz so wichtig? Welche Fragen und Bitten an die Politik stellen sich für das Hospiz?

Der Staatsminister nahm sich Zeit für Gespräche mit den Pflegefachkräften, der Praktikantin von der Fachoberschule und auch mit der Leitung des Hauses, Tina Lamprecht, und der Geschäftsführerin Sina Muscholl über die Hospizarbeit in Germering und die aktuellen Themen der Pflege.



Sie leisten täglich Großartiges, um die Menschen kompetent und liebevoll auf ihrer letzten Wegstrecke zu begleiten.

Holetschek betonte: „Bayern unterstützt bereits seit Jahren den Auf- und Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung. Schwerstkranke und sterbende Menschen müssen darauf vertrauen können, dass sie in ihrer letzten Lebensphase nicht alleine sind, sondern gut umsorgt sind. Mein Dank gilt ganz besonders allen haupt- und ehrenamtlich in der hospizlichen und palliativen Versorgung tätigen Menschen, ohne deren großes Engagement solche Angebote nicht möglich wären. Sie leisten tagtäglich Großartiges, um die Menschen kompetent und liebevoll auf ihrer letzten Wegstrecke zu begleiten.“

Hospizarbeit

Im Hospiz Germering werden zehn schwerstkranke und sterbende Menschen in ihrer letzten Lebensphase gepflegt und begleitet. Die ehrenamtliche Hospizbegleitung wird durch den Hospizverein Germering erbracht.

red