Ausbau der Kreisstraße FFB 16

Symbolischer Spatenstich in Moorenweis. © LRA FFB

Moorenweis – Die Gemeinde Moorenweis und der Landkreis Fürstenfeldbruck beabsichtigen, die St.-Margareth-Straße im Zuge der Kreisstraße FFB 16 in der Ortsdurchfahrt Moorenweis gemeinsam auszubauen.

Mit den umfangreichen Arbeiten zum Ausbau der Kreisstraße und der Anlage von Gehwegen wird nun begonnen. Von den Bauarbeiten ist der gesamte Bereich der St.-Margareth-Straße betroffen. Mit einem symbolischen Spatenstich leiteten Landrat Thomas Karmasin und der Baureferent des Landkreises Fürstenfeldbruck, Johann Wörle, gemeinsam mit Bürgermeister Joseph Schäffler den Baubeginn in Moorenweis ein.

Verkehrssicherheit wird verbessert

Wegen des schlechten Zustandes der Straße und der Wasser- und Kanalleitungen überplante der Landkreis Fürstenfeldbruck gemeinsam mit der Gemeinde Moorenweis die Ortsdurchfahrt. Der in Teilbereichen vorhandene Gehweg wird auf 1,80 Meter verbreitert. Ein durchgehender Gehweg könne aufgrund der Gegebenheiten nicht realisiert werden. Durch den Ausbau werde die Verkehrssicherheit für Fußgänger und insbesondere für Kinder zur Schule und zur Schulbushaltestelle wesentlich verbessert.



Zusätzliche Glasfaser-Leitungen

Im Zusammenhang mit dem Straßen- und Gehwegbau wird von der Gemeinde Moorenweis die vorhandene Wasserleitung, einschließlich der Hausanschlüsse, erneuert. Ebenso wird der Tagwasserkanal durch die Gemeinde neu gebaut, der Landkreis Fürstenfeldbruck vergütet hierfür die Einleitungsgebühr des Kreisstraßenabwassers. Um die Breitbandversorgung sicherzustellen, werden die vorhandenen Leitungen der Telekom von der Straße in den Gehweg umgelegt und zusätzliche Glasfaser-Leitungen verlegt. Zur Durchführung der Maßnahme war umfangreicher Grunderwerb notwendig.

Baukosten von rund 1,2 Millionen Euro erwartet

Die Baukosten des knapp 400 Meter langen Straßenabschnittes einschließlich des Gehweges mit Angleichung der Seitenbereiche und der Entsorgung der Altmaterialien werden voraussichtlich etwa 1,2 Millionen Euro betragen. In dieser Summe enthalten sind auch die Aufwendungen für Grunderwerb, Planung und Beleuchtung. Die Kanal- und Wasserleitungsbauarbeiten inklusive der Entsorgung der Altmaterialien wird rund 0,8 Millionen Euro kosten. Öffentliche Fördermittel wurden bei der Regierung von Oberbayern beantragt. Eine Bezuschussung für den Straßen- und Gehwegbau in Höhe von rund 50 Prozent wurde in Aussicht gestellt.

Straßenabschnitt muss voll gesperrt werden

Der Straßenabschnitt muss für die Zeit des Umbaus voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt ab Moorenweis über Steinbach, Steindorf und Egling. In Gegenrichtung erfolgt die Umleitung in entgegengesetzter Reihenfolge. Zusätzlich muss der Kreuzungsbereich FFB 3 / FFB 16 (St.-Margareth-Straße / Römerstraße beziehungsweise Ammerseestraße) in den Pfingst- und Sommerferien für den gesamten Verkehr wegen Leitungsverlegungen und Straßenbauarbeiten komplett gesperrt werden. Auch hierfür werden innerörtliche Umleitungen eingerichtet. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende des Jahres 2023 abgeschlossen sein.

red