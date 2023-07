Beim Amperium Stimme für Wählen ab 16 abegeben

Über ein Volksbegehren soll das Wahlalter gesenkt werden. © Mihai Barbu/PantherMedia

Fürstenfeldbruck - Das Volksbegehren Vote16 zur Absenkung des Wahlalters in Bayern auf 16 Jahre, ist in die erste Phase gestartet.

In der Geschäftsstelle des Kreisjugendring Fürstenfeldbruck und beim Amperium Open Air des Stadtjugendrates aus Fürstenfeldbruck kann für das Volksbegehren unterschrieben werden.

Das ist Vote16

Ab sofort werden in ganz Bayern Unterschriften gesammelt. Der Bayerische Jugendring (BJR) organisiert das Volksbegehren zur Absenkung des Wahlalters gemeinsam mit dem Bündnis Vote16, dem sich rund 50 Organisationen und Gruppierungen angeschlossen haben. Die nötigen Unterschriften sollen bis Mitte Juli gesammelt werden. In einer zweiten Phase müssen innerhalb von 14 Tagen zehn Prozent der Wahlberechtigten in ihrem Rathaus eine Unterschrift leisten. Bayernweit sind dies rund 950.000 Menschen. Nach dieser Hürde kommt es zu einem Volksentscheid: Je nachdem, wie sich der Bayerische Landtag zum Volksbegehren verhält, ist eine einfache Mehrheit oder ein bestimmtes Quorum notwendig, um das Wahlalter abzusenken.



Kreis Jugendring sammelt Unterschriften im Landkreis Fürstenfeldbruck

Der Kreisjugendring fungiert im Landkreis Fürstenfeldbruck als Ausgabe- und Sammelstelle für die Unterschriftenlisten. Zu folgenden Zeiten kann direkt vor Ort für das Volksbegehren unterschrieben werden: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr Kreisjugendring Fürstenfeldbruck, Gelbenholzener Straße 6.



Abstimmen beim Amperium

Darüber hinaus wird es auch beim Amperium Open Air am 7. Juli, mit dem der Stadtjugendrat Fürstenfeldbruck das neue Freizeitgelände für Jugendliche eröffnet, einen Informationsstand geben, bei dem ebenfalls Unterschriften gesammelt werden. Der Fürstenfeldbrucker Stadtjugendrat veranstaltet am ab 16 Uhr im Rahmen der Eröffnung des Amperiums auf dem Gelände an der Klosterstraße 2a ein großes Open-Air. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung ist für alle gedacht: Von jung bis alt ist jede

Altersgruppe willkommen!

Das gibt es sonst noch bem Amperium

Bevor ab 20 Uhr die Wiesn-Stars von „Sauwuid“ ordentlich Stimmung machen, sind die Band Cheerio Joe” sowie einige junge Künstlerinnen und Künstler aus Fürstenfeldbruck. Abseits der Bühne gibt es ein buntes Programm mit Spielen, Fuß- und Handball sowie Beachvolleyball. Außerdem ist auch die Feuerwehr Fürstenfeldbruck samt großem Löschfahrzeug und Equipment dabei. Bei der Tombola kann man außerdem von zahlreichen Brucker Unternehmen gespendete tolle Preise zu gewinnen. Der Stadtjugendrat versorgt die Gäste mit kühlen Getränken, die Heimatgilde „Die Brucker“ stellen eine Weinbar. Am Lagerfeuer findet man Stockbrot & Co. und der legendäre Burger der Fursty Razorbacks ist ebenfalls zu haben. Für fleischlose Alternativen wie Burritos, frisches Obst etc. sorgen die Mädels und Jungs von Fridays for Future.

Fragen bezüglich Vote16, sowie die Anforderung von Unterschriftenlisten für Unterstützer-Aktionen können per E-Mail an bildung@kjr.de gerichtet werden.

red