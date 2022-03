Benefiz-Konzert der Stadtkapelle und Kreismusikschule am 27. März: Erlös für Ukraine-Flüchtlinge

Von: Miriam Kohr

Paul Roh geht der Ukraine-Krieg auch persönlich nahe, als Musiker engagiert er sich für die Flüchtlinge nun zusätzlich. © Miriam Kohr

Fürstenfeldbruck – Es war wie Gedankenübertragung. „Wie können wir als Musiker helfen?“ Unabhängig voneinander fragten sich das Kreismusikschulen-Leiter Dirk Olbrich mit Eichenau-Zweigstellenleiterin Maria Clokey und Stadtkapellen-Dirigent Paul Roh.

Zeitgleich kam die Idee zum Benefiz-Konzert für Ukraine-Flüchtlinge. Nur um wenige Minuten versetzt rief die KMS und die Stadtkapelle beim Veranstaltungsforum an, um Räumlichkeiten anzufragen. Jetzt haben sie sich alle zusammengetan, um am 27. März um 17 Uhr im Stadtsaal Geld zu sammeln.

200 Musiker engagieren sich

Der Erlös geht an die UNO-Flüchtlingshilfe und an „Brucker helfen der Ukraine“, wie Roh erklärt. Die Aufgaben wurden klar verteilt: Die KMS kümmert sich um alle „Drucksachen“ wie Plakate, die Stadtkapelle um die Öffentlichkeitsarbeit. Am 27. März werden sie dann alle auf der Bühne stehen: Die Bluestrings (Jugendstreichorchester) und das Vorbereitungsorchester der KMS, die Jungen Bläser, das Jugendblasorchester und die Stadtkapelle selbst. Auch Rohs Bläserklassen der drei Grundschulen werden teilnehmen. „Ich nenne sie meine ‚Coronaklassen‘, weil viele darin seit zwei Jahren spielen, aber noch nie auftreten konnten. Ich bin stolz auf sie und sie sind schon ganz aufgeregt“, erzählt Roh – selbst mit Verwandten in der Ukraine. Über 200 Musiker werden sich also an dem Abend engagieren.

Vielfältiges Programm

Das einstündige Programm bietet Jazz, Volkslieder, Balladen, Rocksongs, Filmmusik wie „La Storia“ vom Komponisten Jacob de Haan und mehr. Der Abend wird von BR-Moderator Christopher Mann aus Olching moderiert.

Reservierung und Live-Stream

Reservierung per E-Mail an reservierung@kms-ffb.de. Einen Live-Stream auf der Youtube-Seite der KMS soll es geben.

