Benefizlesung mit Monika Maifeld am 13. Dezember in der Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck

Die Autorin Monika Maifeld ist schon lange eng mit der PiT-Togohilfe verbunden und unterstützt ihre Projekte nun mit einer Benefizlesung in der Aumühle. © Bonnetsmüller

Fürstenfeldbruck – Am 13. Dezember stellt die Autorin Monika Maifeld ihren neuen Roman „Mütter hat man nie genug“ im Rahmen einer Benezifveranstaltung für den Verein Aktion PiT-Togohilfe in der Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck vor.

Das Buch handelt von Stefanie, die durch Zufall über eine DNA Probe herausfindet, dass sie über dubiose Kontakte auf illegale Weise zu ihren Eltern kam, die damals glaubten keine Kinder bekommen zu können. Nun steht sie vor den Scherben ihrer Identität und begibt sich auf eine Reise in die Vergangenheit. In ihrem aktuellen Familienroman stellt Monika Maifeld universelle Fragen: Wo komme ich her und wo gehöre ich hin? Sie selbst ist in der Pfalz geboren, hat im Rheinland gelebt und in Bonn und Mainz studiert. Später hat die promovierte Naturwissenschaftlerin viele Jahre mit ihrem Mann in München gewohnt. Nach einem fast zehnjährigen Aufenthalt in Luxemburg ist die Mutter einer erwachsenen Tochter vor kurzem mit ihrem Mann wieder nach München zurückgekehrt, in die Stadt, die sie als ihre eigentliche Heimat ansieht.

Spenden für die Togohilfe

Mit dem Fürstenfeldbrucker Verein Aktion PiT-Togohilfe ist die Autorin schon seit Jahren eng verbunden und unterstützt dessen Kinderhilfsprojekte in Togo mit sehr viel persönlichem Engagement. Spontan bot sie an, die Vorstellung ihres neuen Romans „Mütter hat man nie genug“ in den Dienst der guten Sache zu stellen. Die Idee fiel auch bei der Stadtbibliothek Fürstenfeldbruck auf fruchtbaren Boden, sodass gemeinsam diese Benefizlesung geplant werden konnte. Die Autorin wird an diesem Abend gegen Spende ihren Roman persönlich signieren. Alle Spenden fließen in das KiSS-Programm der Togohilfe, einem Kinderschulspeisungsprojekt, das einen nachhaltigen Beitrag zum Kampf gegen Hunger in Togo leistet.

Die Lesung findet am 13. Dezember in der Stadtbibliothek in der Aumühle statt. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Wichtiger Hinweis: Wegen einer Veranstaltung am Leonhardsplatz ist die Zufahrt zur Stadtbibliothek nur über den Stadtpark möglich.

