Bundessieger im Wettbewerb Jugend debattiert kommt aus Gröbenzell

Carina Mumberg (18) und der spätere Sieger Benjamin Reiser (16) vertraten beim Bundesfinale die Contra-Position zur Einführung einer Dienstpflicht. © Jugend debattiert/Hertie-Stiftung

Gröbenzell – Benjamin Reiser, Q11, vom Gymnasium Gröbenzell wurde vergangenes Wochenende vor rund 400 Zuschauern in Berlin als diesjähriger Bundessieger im Wettbewerb Jugend debattiert gekürt.

In der Finalrunde debattierten neben ihm drei Teilnehmer aus Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Sie hatten sich in den vergangenen Monaten aus rund 1.400 Schulen auf Schul-, Regional- und Landesebene für die Finaltage in Berlin qualifiziert.



Der 16-jährige Reiser konnte bei der Frage „Soll in Deutschland eine allgemeine Dienstpflicht eingeführt werden?“ den Wettbewerb der Jahrgangsstufen 10 bis 13 für sich entscheiden. In seiner Argumentation verwies er auf das Spannungsfeld zwischen der Freiheit des Einzelnen und dem Gemeinwohl. Die allgemeine Dienstpflicht sei, erklärte Reiser, dabei nicht die geeignete Maßnahme, um die Jugendlichen für ein nachhaltiges gesellschaftliches Engagement zu gewinnen. Durch seine Überzeugungskraft und die inhaltliche Breite seiner Argumente hat er die Jury, der unter anderem Sandra Maischberger und Ahmad Mansour angehörten, für sich gewonnen.

Begeistert zeigt sich die Betreuungslehrerin des Gymnasiums Gröbenzell, Janina Rapp, die Reiser begleitet hat: „Die differenzierte, wertschätzende und dennoch leidenschaftliche Debatte im Bundesfinale hat mich beeindruckt. Für Benjamin und unsere Schule freut es mich sehr, dass er mir einer großartigen Leistung überzeugen konnte.“ Der Schulleiter Boris Hackl unterstreicht die Bedeutung von „Jugend debattiert“: „In Debatten verschiedene Perspektiven zu betrachten und konstruktiv Lösungen zu suchen ist in einer demokratischen Gesellschaft elementar.“

„Cool, abgeklärt und souverän“

Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo erklärte zu Reisers Sieg: „Wir sind sehr stolz auf die herausragende Vorstellung von Benjamin. Wenn man sich ansieht, wie cool, abgeklärt und souverän Benjamin sich vor einer solchen Kulisse präsentiert hat, kann man nur den Hut ziehen. Eine solche Leistung fällt natürlich nicht vom Himmel. Mein Dank gilt daher auch den Lehrkräften, die Benjamin seit Jahren begleiten“.

red