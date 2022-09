„Nanga Parbat – Mein Schlüsselberg“

Von: Claudia Becker

Teilen

Kein Berg hat Reinhold Messner so viel gegeben, wie er ihm genommen hat – der Nanga Parbat. © Tom Koenig

Fürstenfeldbruck – Keine Nahrung, keine Flüssigkeit, weder Zelt noch Schlafsack. So beschreibt Reinhold Messner die schlimmste Nacht seines Lebens bei etwa minus 30 Grad. Ohne Seil war er gipfelwärts gestartet, nichtsahnend, dass sein Bruder Günther ihm folgen würde. Eine Tragödie nahm ihren Lauf.

Der Nanga Parbat gilt unter den Alpinisten als einer der anspruchsvollsten Achttausender. Er wird deshalb nicht ohne Grund von den Einheimischen als „Killer Mountain“ bezeichnet, haben doch viele Bergsteiger beim Versuch ihn zu Erklimmen ihr Leben gelassen. Auch für Messner, wurde er zu einem Schlüsselberg, starb doch hier sein Bruder, begraben von einer Lawine.

Das Jahr 1970 sollte für den jungen Messner ein Einschneidendes werden, immerhin wurde der begeisterte Felskletterer dort zum Höhenbergsteiger, verlor aber auch am „nackten Berg“ seinen Bruder. „Meine Methode war es, ohne Hilfsmittel die Berge zu besteigen“. Und der Nanga Parbat – zunächst durch die Besteigung der Rupalwand, der höchsten Steilwand der Welt – sollte nur der erste sein, so erzählt es Messner, der am 22. September mit seinem Vortrag „Nanga Parbat – Mein Schicksalsberg“ in Fürstenfeldbruck zu Gast ist und von seinen Erfahrungen berichtet.

Der im Jahr 1944 geborene Südtiroler ist der bekannteste Bergsteiger der Welt, immerhin bestieg er als erster Mensch ohne zusätzlichen Sauerstoff alle vierzehn Achttausender der Erde. Mittlerweile bezeichnet sich der 77-Jährige eher als Sonntagsbergsteiger. Mit dem Erreichen seines 60. Lebensjahres hat er das Extrembergsteigen aufgegeben. Zuvor hat er noch die Antarktis und die Wüste Gobi durchquert. Aber auch heute kann Messner kaum still sitzen. In den Herbst- und Wintermonaten ist er hauptsächlich mit seinen Vorträgen unterwegs, zudem ist er ein erfolgreicher Buchautor und Betreiber eines Museums. Statt die höchsten Berge der Welt zu erklimmen, füllt der Südtiroler heute ganze Säle bei seinen Multivisions-Vorträgen. Dabei sehe er sich aber nicht als Motivationscoach, wie er betont. Ich erzähle von meinen Erfahrungen und kann diese weitergeben, ich bin kein Prediger“, so Messner.

Natürlich dient er den Menschen als Vorbild, hat er doch über die Jahre bewiesen, wie viele Projekte er umgesetzt hat. Er berichtet, wie er beim Erreichen des Gipfels des Nanga Parbat mit seinen 8.125 Metern kein Gefühl der Euphorie empfinden konnte, wurde ihm doch bewusst, wie schwer der Abstieg mit seinem höhenkranken Bruder werden würde. Erst im Nachhinein wisse man, das man glücklich war. Die Neugierde habe ihn immer angetrieben, das zu erreichen, was jenseits des Möglichen schien.

Ob er den Tod heute mit anderen Augen sehe, verneint er. „Irgendwann sterben wir alle“, meint Messner, es bestehe immer eine Spannung zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Seine große Familie habe ihn nach dem Tod seines Bruders aufgefangen – auch sie haben einen Bruder, einen Sohn verloren. Für sie sei es aber weniger greifbar gewesen, er sei dabei gewesen und habe das Unglück noch am ehesten verarbeiten können. Erst 35 Jahre später wurden die menschlichen Überreste von Günther Messner gefunden. Der Gletscher habe ihn über die Jahre talwärts getragen, so Messner. Nach einem Jahr der Trauer entschied er sich, beim Abenteuer zu bleiben, auch wenn die Familie ihn bat, er sollte es lassen. K2, Annapurna oder der Mount Everest – all diese Gipfel sollten noch folgen. Aber auch zum Nanga Parbat kehrte der Bergsteiger mehrfach zurück, auch gemeinsam mit seiner Familie. Sie sollten Abschiednehmen können.

Er blickt nicht in die Vergangenheit, sondern schaut in die Zukunft. „Ein gelingendes Leben im Hier und Jetzt macht uns stark“, sagt er. Denn Glück könne man nicht kaufen oder verschenken. Er könne seine Motivation versuchen als Anregung weiterzugeben, am Ende müsse diese aber jeder selbst schaffen, um ein Leben zu führen, das einen selbst begeistert.

Claudia Becker