Reine Frauensache

Starke Frauen: Die Schülerinnen der Berufsschule nahmen an einem Workshop teil. © LRA FFB

Fürstenfeldbruck – „EmpowerWOMENT – wie wir uns für eine liebenswerte Zukunft stark machen.“ Unter diesem Motto hat das Regionalmanagement gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Fürstenfeldbruck am 10. Mai einen ganztägigen Workshop für Schülerinnen der Berufsschule Fürstenfeldbruck durchgeführt.

Eine Veranstaltung nur für Frauen – Ist das heutzutage überhaupt noch nötig? Ja! Denn Frauen werden gerade im Beruf benachteiligt oder sexuell belästigt. Daher gilt es, Frauen für dieses Thema zu sensibilisieren.

Geschlechtergerechtigkeit ist eines der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030, zu deren Umsetzung sich Deutschland verpflichtet hat. Die Nachhaltigkeitsziele wurden vereinbart, um eine sozial, ökologisch und ökonomisch nachhaltige Entwicklung vor Ort und auf der ganzen Welt zu sichern. In diesem Zusammenhang wurden die Schülerinnen dazu angeregt, auch in ihrem Alltag so zu handeln, dass eine lebens-und liebenswerte Zukunft für alle Menschen ermöglicht wird.

Zur Begrüßung appellierte Schulleiterin Andrea Reuß an das Durchsetzungsvermögen, sowie das Selbstvertrauen der Schülerinnen. Zur thematischen Einführung startete der Workshop mit einem Vortrag zum Thema Geschlechter(un)gleichheit. Es wurden Themen wie mögliche finanzielle Risiken für Frauen durch die Lohn- und Rentenerwerbslücke die sogenannte „Pink Tax“, sowie die Chancen von Diversität in den Führungsebenen von Unternehmen und Politik angesprochen. Weiterhin tauschte man sich über Werte, Vorbilder, Ermutigung, Solidarisierung sowie weibliche Stärken aus. Zudem erstellten die Schülerinnen eine Ausstellung mit dem Titel „Empowered women empower the world“, in der bekannte Frauen vorgestellt werden, die sich für eine bessere Zukunft einsetzen. Die Plakate sind in der Aula der Berufsschule ausgestellt.

