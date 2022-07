Besuch beim Deutschkurs der Germeringer vhs für ukrainische Flüchtlinge

Von: Claudia Becker

Zweimal in der Woche findet der Deutschkurs für die Geflüchteten aus der Ukraine statt. Das Thema war dieses Mal „Essen und Trinken“. © Claudia Becker

Germering – Beim Betreten des Kursraumes im Zenja Mehrgenerationenhaus strömt einem der Duft von Zitrusfrüchten entgegen. Passend zur neuen Lektion „Essen und Trinken“ hat der Deutschkurs, der Ende April für ukrainische Flüchtlinge von der Volkshochschule ins Leben gerufen wurde, einen Obstsalat gezaubert.

Es sollte kein normaler Kurstag werden, an diesem Tag hatte sich nämlich Besuch angekündigt. Neben der Zweiten Bürgermeisterin Manuela Kreuzmair, war auch Amtsleiter (Amt für Jugend, Familie, Senioren, Soziales und Schulen) Martin Rattenberger zu Gast. Nachdem auch immer mehr Geflüchtete in Germering ihr neues Zuhause fanden, wurde von offizieller Seite schnell klar, das Handlungsbedarf besteht. Viele Menschen kamen in Gastfamilien unter – aber wie verständigt man sich, wenn das Gegenüber entweder kein Deutsch oder kein Ukrainisch spricht? Ein Sprachkurs musste also her.



Dank der Spendenbereitschaft der Germeringer Bürger – die Stadt hatte ein Spendenkonto eingerichtet – konnte die Stadt mithilfe der Volkshochschule einen sogenannten Vorkurs schaffen. Dieser Kurs befindet sich auf der Stufe vor einem Integrationskurs und ist insbesondere für Menschen gedacht, die bisher noch nicht mit Deutsch in Berührung gekommen sind. Nachdem die Finanzierung geklärt war, so erzählt es Irina Moor, Programmbereichsverantwortliche für Deutsch und Integration der vhs, machte man sich auf die Suche nach einem passenden Raum und einer Lehrkraft.

Die Künstlerin Iryna Fedorenko (rechts) malte ein Bild für die Stadt Germering. © Claudia Becker

Spielerisch und eben auch mit allen Sinnen möchte die Kursleiterin Julia Theobald ihre Schützlinge an die deutsche Sprache heranführen. „Ich spreche nur auf Deutsch im Kurs“, sagt sie und blickt dabei – trotz aller Umstände – in freudige Gesichter. Denn sie wollen lernen und sich verständigen, sei es mit der Gastfamilie oder im Alltag. Ein Weg zurück in die Ukraine scheint, für den Moment, in weite Ferne gerückt. Die Ukrainerin Olha Kryshtal ist beispielsweise mit ihrer Schwiegermutter und den beiden Kindern nach Germering gekommen. Und die Künstlerin Iryna Fedorenko hatte aus Dank für die Organisation des Kurses gar ein Geschenk für die Stadt dabei. Sie überreichte der Zweiten Bürgermeisterin ein selbstgemaltes Bild. Fedorenko ist in der Ukraine eine vielbeachtete Künstlerin und wurde im Jahr 2020 zur „Artist of the year“ gekürt.



Manuela Kreuzmair nahm das Bild im Namen der Stadt Germering entgegen. © Claudia Becker

An diesem Tag wurde das Lieblingsobst der Kursteilnehmer näher unter die Lupe genommen – und letztlich durften alle das Ergebnis auch verköstigen. Theobald hat den Kurs nicht von Anfang an geleitet. Sie ist spontan für eine Kollegin eingesprungen und führt den Kurs nun bis Mitte Juli zu Ende. Immer zweimal pro Woche, dienstags und donnerstags, treffen sich die acht Teilnehmer. Alle sind froh, dass sie die Möglichkeit erhalten, die Deutsche Sprache zu lernen, wenn es auch nicht immer leicht fällt, dem Unterricht zu folgen. So machen vor allem die deutschen Artikel den Kursteilnehmern Probleme – gibt es diese im Ukrainischen doch nicht. Warum heißt es jetzt also „das Mädchen“ und warum nennt man bei Zahlen die hintere Ziffer zuerst?



In der Schule lernen die Ukrainer Englisch und Russisch als Fremdsprachen. Aber auch hier stell Theobald, die fließend russisch spricht, klar, dass es sich um zwei komplett verschiedene Sprachen handle. Für den Laien schnell in einen Topf geworfen, weisen die Sprachen jedoch große Unterschiede auf und sind mit dem Verwandtschaftsgrad von Spanisch und Portugiesisch zu vergleichen.



Aber es geht gut voran, natürlich herrsche, wie in jedem Kurs auch hier eine gewisse Fluktuation an Teilnehmern – alle sind freiwillig hier – und deshalb sei auch die Warteliste lang, erklärt Theobald. „Ich gebe immer meine 120 Prozent“, sagt die Dozentin. Immerhin arbeite sie hier nun mit Menschen, die durch den Krieg aus ihrem Leben gerissen wurden und die ohne Sprachkenntnisse praktisch handlungsunfähig seien. „Es ist meine Aufgabe, den Leuten Normalität zu vermitteln“, schildert Theobald ihre Arbeit. Und der Erfolg wird honoriert, so berichtet Moor, dass sie schon viele positive Rückmeldungen von den Gastfamilien erhalten habe. Immerhin biete der Kurs auch eine gewisse Struktur. Und während die Kinder im Kindergarten oder in der Schule sind, können die Erwachsenen in Ruhe Deutsch lernen – und wissen ihre Kinder gut versorgt. In einem nächsten Schritt können die Deutschkursteilnehmer einen Berechtigungsschein beantragen und mit dem Integrationskurs weitermachen. Hier treffen sie dann auch auf Menschen anderer Nationen.

Claudia Becker