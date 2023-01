Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz in Eichenau

Organisatoren und Unterstützer sowie die ehrenamtlichen Helfer der Betreuungsgruppen. © privat

Eichenau – Die Fachstelle für pflegende Angehörige der Caritas bietet in Eichenau zwei Betreuungsgruppen für Menschen mit Demenz an.

Diese Treffen, die wöchentlich montags und donnerstags jeweils von 10 bis 14 Uhr stattfinden, werden landkreisweit von zahlreichen Stellen und Personen unterstützt. So stellt Pfarrer Christoph Bühlau den Pfarrsaal in der Evangelischen Friedenskirche als Treffpunkt für die Montagsgruppe zur Verfügung. Die Donnerstagsgruppe findet in der Seniorenbegegnungstätte Eichenau statt. Die Seniorenbegegnungsstätte (SBS) ist Wegbegleiter im Alter und bietet eine Anlaufstelle für Senioren, sowie deren Angehörige und andere Bezugspersonen, wenn Sie Unterstützung, Beratung und Betreuung suchen. Unterstützt wird die SBS von der Gemeinde Eichenau, dem Förderverein KAV Eichenau , der Kath. Pfarrei „Zu den Heiligen Schutzengeln Eichenau“, der Caritas Fürstenfeldbruck sowie der Bürgerstiftung Landkreis Fürstenfeldbruck „Seniorenhilfe Sonnenstrahl“.

Teilhabe fördern und Angehörige entlasten

Bei den Treffen erwartet die Teilnehmenden mit Demenz ein vielfältiges Programm: Ankommen mit Frühstück, Bewegungsübungen, ein frisch gekochtes Mittagessen und Aktivierung mit Biografie-Arbeit, Live-Musik und Gemeinsamen Singen und Lachen. Dabei unterstützen zahlreiche ehrenamtliche Kräfte. Auch die Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck finanziert aus Mitteln der Joachim und Adolfine Sighart-Stiftung Termine mit der Kulturgeragogin Petra Kellermann, die mit Kunst, Musik und Gedichten die Teilnehmenden mit Demenz anregt, von ihren Eindrücken, Gefühlen und Erinnerungen zu erzählen. Die Betreuungsgruppen, die soziale und kulturelle Teilhabe am Leben von Menschen mit Demenz fördern, bieten gleichzeitig den Angehörigen eine wöchentliche Entlastung in ihrem Pflegealltag.

