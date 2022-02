Die Ziele der BI

BI „FFB hält zusammen“ stellt sich vor: Neben Spaziergängen auch Vorträge geplant

Von: Miriam Kohr

Am 24. Januar war der Spaziergang in Fürstenfeldbruck erstmals angemeldet worden - von der BI „FFB hält zusammen“. © Dieter Metzler

Fürstenfeldbruck – Nach einem Gespräch am 17. Januar während eines Montagsspaziergangs in der Brucker Innenstadt mit Bürgermeister Erich Raff, der darum gebeten hatte, die Spaziergänge anzumelden, haben sich spontan vier Personen entschlossen, die Organisation der Spaziergänge zu übernehmen, um eine Kommunikationsschnittstelle zwischen Stadt, Landratsamt, Polizei und den Spaziergängern zu ermöglichen. Dazu haben sie die Bürgerinitiative (BI) „FFB hält zusammen“ gegründet.

Aus Gründen der Privatsphäre möchten diese jedoch nicht namentlich genannt werden. Seit der Gründung sind die Montagsspaziergänge offiziell beim Landratsamt und der Polizei von der BI angemeldet – nicht wie es kürzlich im Artikel „Kritiker spazieren angemeldet“ den Anschein machte, von einer Einzelperson.



„Unserer Initiative ist sehr daran gelegen in den offenen Diskurs zu treten. Zu diesem Zweck planen wir Gespräche mit der Stadtverwaltung und den Organisatoren der Demonstration auf der anderen Seite der Hauptstraße“, teilt der Sprecher der BI unserer Zeitung mit. Auch planen sie Infostände und Vorträge, um mit der Bevölkerung in einen Dialog zu kommen.



Die Ideale und Weltanschauung dieser Partei ist nicht mit unseren Werten und Zielen in Einklang zu bringen.

Die BI betont, sie setze sich aus der Mitte der Gesellschaft zusammen und sei außerparteilich. Dass die Partei „Der III. Weg“ die Montagsspaziergänge in Fürstenfeldbruck auf ihrer Internetseite ankündigt, sei dem geschuldet, dass die Partei jeden Spaziergang in Deutschland dort teile. „Wir haben in einer E-Mail an den III. Weg gebeten, die Bewerbung des Montags-Spaziergangs in Fürstenfeldbruck einzustellen, da die Ideale und Weltanschauung dieser Partei nicht mit unseren Werten und Zielen in Einklang zu bringen ist“, betont der BI-Sprecher und möchte weiter klarstellen: „Wir sind eine friedliche, Basisdemokratische Bürgerinitiative und distanzieren uns klar von jeglicher Form von Rassismus, Extremismus, Hass und Gewalt – in Wort, Schrift und Gedankengut.“

Die Ziele der BI

Die Ziele der BI seien dagegen zum Beispiel: „Förderung von Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmung, insbesondere in Fragen medizinischer Behandlungen“, „Förderung und Ausübung einer wissenschaftsbasierten Aufklärungsarbeit zur Corona-Politik“ und „Einsatz für eine umfassende transparente und forensische Aufarbeitung des Vorgehens von Legislative, Exekutive und Judikative sowie von staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen und Medien in der Corona-Politik“. Auch die Aufhebung aller unverhältnismäßigen Einschränkungen sowie die Wahrung der Grund- und Menschenrechte stehen unter anderem im Ziele-Katalog der BI.

red