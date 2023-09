Regelmäßig treffen und mehr Öffentlichkeitsarbeit

Biergartengespräche mit den Landtagskandidaten der Grünen in Fürstenfeldbruck

Die Letzten in der Runde: Zu den abschließenden Biergartengesprächen waren die Kandidaten der Grünen eingeladen. © S4-Ausbau jetzt

Fürstenfeldbruck – Die Initiative „S4 Ausbau jetzt“ begrüßte am 11. Juli die Kandidaten der Grünen zu der fünften und letzten Runde ihrer Biergartengespräche.

„Wir bedanken uns auf jeden Fall bei Julia Post (Kandidatin München West), Gabriele Triebel (Kandidatin Landsberg LL/Fürstenfeldbruck West) und Andreas Birzele (Kandidat Fürstenfeldbruck Ost) für ihr Kommen“, so Mirko Pötzsch, von „S4-Ausbau jetzt“.

Wer nutzt den ÖPNV

Die Einstiegsfrage richtete sich wie immer an die eigene Nutzung des ÖPNVs der Kandidaten. Julia Post erzählte, dass sie vom Stadtrand von München mit dem ÖPNV gut vorwärtskommt, aber selbst in München fehlten ihr die Querverbindungen. Sie nutzt lieber Tram und U-Bahn weil ihr die S-Bahn zu unzuverlässig sei. Gabriele Triebel fährt, wenn es irgendwie geht, öffentlich. Bei Abendterminen sei das jedoch oft schwierig. Andreas Birzele wiederum nutzt sein 49-Euro-Ticket. Aus seiner Sicht läuft es im Landkreis Fürstenfeldbruck gut. Nur abends oder bei mehreren Anschlussterminen fahre er mit dem Auto. „Die Unzuverlässigkeit der Züge ist ein Problem. Am Land kommt man nicht ohne Auto aus“, so Birzele.

Mehr Unterstützung fürs Münchner Umland

Zur Weiterentwicklung der Finanzierung des ÖPNV sagte Birzele: „Umschichtung der Gelder von der Straße auf die Schiene und hin zum ÖPNV. Nicht zu viel Geld in das Münchner Zentrum stecken, sondern auch die anderen Regionen fördern.“ Gabriele Triebel: „Es braucht insgesamt mehr Augenmerk auf den ÖPNV. Bayern ist bei Verkehrswende noch nicht wirklich weit gekommen. Beim Straßenbau wird immer noch nicht gekürzt. Auch dürfen die Gelder nicht in zu großem Maß in die Stammstrecke fließen. Der Ausbau des ÖPNVs und von Radwegen darf nicht den Kommunen aufgelastet werden.“ Julia Post sagte dazu: „Im Landtag klar und deutlich formulieren, dass München und das Umland immer noch nicht gut genug versorgt ist, da hier einfach sehr viele Menschen betroffen sind. Und vielleicht mal neue Wege gehen, etwa Partnerschaften mit Unternehmen.“

Was stellen sich die Kandidaten vor?

Die Initiative fragte nach den eignen Vorstellungen der Kandidaten für den S4-Ausbau. Diesmal begann Julia Post: „Viergleisig ausbauen bis Fürstenfeldbruck und Einführung des zehn Minutentaktes.“ Gabriele Triebel ergänzt: „Stimme voll zu. Und wie wäre es denn, statt der Finanzierung von Parkhäusern lieber auf die Finanzierung des Zubringerverkehrs zu setzen?“

Auch Birzele unterstrich den viergleisigen Ausbau bis Fürstenfeldbruck und die Einführung des zehn Minutentaktes. Wichtig dabei sei ihm zudem die Barrierefreiheit durch die Anbindung mit Außenbahnsteigen.



Regelmäßig treffen und mehr Öffentlichkeitsarbeit

Als nächstes wurde gefragt, was die Kandidaten, vorbehaltlich ihrer Wahl, als Abgeordnete konkret tun werden und wie sie die Bürgerinitiative unterstützen würden. Triebel sagt dazu: „Weiter eng mit der Bürgerinitiative zusammenarbeiten und durch Anfragen und Anträge unterstützen.“ „Regelmäßige Treffen“, erklärt Birzele. Und Julia Post meinte: „Auch politisch für das Thema mehr Öffentlichkeitsarbeit vor Ort machen, mehr Menschen für das Thema sensibilisieren.“



„Der ÖPNV muss das bequemste Verkehrsmittel werden.“

Auch zur Vision der Verkehrsinfrastruktur im Großraum München wurden die Kandidaten befragt. Andreas Birzele begann: „Zusätzlich zur Stammstrecke gibt es die Ringe. Stundentakt im westlichen Landkreis parallel mitdenken und nicht erst nach Ende der zweiten Stammstrecke angehen. Die S23X ist keine Alternative zur Regionalbahn.“ Julia Post: „Eine dichte Taktung und Zuverlässigkeit müssen so aussehen, dass der ÖPNV das bequemste Verkehrsmittel wird. Der ÖPNV sollte für alle nutzbar und bedienbar sein.“ Gabriele Triebel ergänzte: „Dass in der Metropolregion München alle Strecken elektrifiziert oder mit neuen Antriebstechnologien ausgestattet sind und die S-Bahn zumindest überall zwei Gleise hat. Und dass der Takt auf dem Land zumindest eine Versorgung gewährleistet, dass alle Dörfer von fünf bis 24 Uhr mindestens einmal pro Stunde erreicht werden.“

red