Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr freut sich auf Jubiläumskonzert

Der neue Vorstand (vorne von links): Sabine v. Osterroth (2. Vorsitzende), Christine Stege (1. Vorsitzende), Sabine Pirsig (Schriftführerin); (hinten von links) Martin Mitgefaller (musikalische Beratung), Florian Loch (musikalische Leitung) und Dieter Kuttenberger (Kassenwart). © priv.

Germering – Die Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Unterpfaffenhofen hat für die kommenden vier Jahre eine neue Vorstandschaft gewählt.

„Auch freuen wir uns auch auf das kommende Festwochenende vom 30. September bis 2. Oktober, anlässlich der drei Jubiläen der Germeringer Blaskapellen (FFW-Blaskapelle 40 Jahre, Stadtkapelle Germering 50 Jahre, Sinfonisches Blasorchester 20 Jahre)“, sagte Sabine Pirsig. Zu Beginn, am 30. September, findet ein ökumenischer Gottesdienst in St. Martin statt, musikalisch begleitet von der Blaskapelle der Freiwilligen Feuerwehr Unterpfaffenhofen. Ein gemeinsames Jubiläumskonzert präsentieren alle drei Blaskapellen zusammen in der Stadthalle Germering am 1. Oktober. Karten und Informationen gibt es hier. Zum Abschluss gibt es einen musikalischen Jugendtag mit verschiedenen Programmpunkten zum Mitmachen und ein kleines Konzert vom Jugendorchester des Sinfonischen Blasorchesters auch in der Stadthalle Germering.

red