„blumenschön“: Jahresausstellung der Malschule Germering

Ausstellung noch bis 12. Juli

Germering – Die jungen Künstler der Malschule Germering haben sich im vergangenen Schuljahr mit einem fröhlichen und bunten Thema befasst: Blumen in allen erdenklichen Farben und Formen bilden das grundlegende und namensgebende Motto für die große Jahresausstellung, die im Forum der Stadthalle Germering eröffnet wurde.

„blumenschön“ ist diese geworden, darin waren sich alle Besucher der Vernissage einig. Oberbürgermeister Andreas Haas lobte in seiner Eröffnungsrede die Kreativität, mit der die jungen Künstler unter der Anleitung von Malschulleiterin Margherita Moroder das Thema umgesetzt haben. Ob zarte Papierblumen, die auf einer grünen Wiese aufgesteckt wurden oder kraftvoll leuchtende Kreidezeichnungen auf dunklem Untergrund, feine, detailgetreue Bleistiftskizzen oder dreidimensionale Gärten, in denen sich neben Blumen auch viele kleine Tiere finden – die Fantasie der Kinder darf in der Malschule nahezu ungehindert kreativ ausgelebt werden. Kulturamtsleiterin Medea Schmitt und Moroder freuten sich mit den Kindern über die gelungene Ausstellungseröffnung, die von Musikschulkindern musikalisch umrahmt wurde.

Öffnungszeiten Die Ausstellung kann bis einschließlich 12. Juli im Forum der Stadthalle zu folgenden Zeiten besucht werden: Freitag bis Dienstag von 15 bis 18 Uhr (außer Sonntag), Sonntag von 15 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

red