BN-Kreisgruppe Fürstenfeldbruck blickt auf erfolgreiches, wenn auch schwieriges Jahr zurück

Erdkröten auf Wanderung: Amphibienschutz ist die nächste große Aktion, die ansteht beim Bund Naturschutz. © Claus Ehrenberg

Landkreis Fürstenfeldbruck – Die Kreisgruppe Fürstenfeldbruck des BUND Naturschutz (BN) in Bayern zieht eine positive Jahresbilanz für 2021. „Nicht zuletzt durch die schlimmen Flutkatastrophen in ganz Deutschland und die regionalen Auseinandersetzungen um Flächenverbrauch, insbesondere bei Straßenbauprojekten ist der Umwelt- und Klimaschutz noch einmal besonders in das Bewusstsein der Menschen gelangt“, erklärt Eugenie Scherb, Vorsitzende der Kreisgruppe.

„Das wachsende Interesse an grünen Themen belegt auch das bayernweite Mitgliederwachstum im BN um 6.000 Personen auf den Höchststand von 261.000 Mitgliedern. Wir sehen dies als enormen Rückenwind und werden im Jahr 2022 verstärkt Druck machen, damit die Versprechen der bayerischen Staatsregierung und der neuen Ampelkoalition in Berlin zu konsequenterem Klima-, Wald-, und Flächenschutz auch bei uns in der Region umgesetzt werden.“ Die Kreisgruppe Fürstenfeldbruck hat aktuell über 5.500 Mitglieder und Förderer.

Gerade auf Kreis- und Ortsebene gäbe es viele Stellschrauben und Möglichkeiten für einen konsequenten Umwelt- und Klimaschutz, unterstreicht Scherb. „Erst die Summe aller Umweltschutzmaßnahmen führt zu einer echten Veränderung zum Wohl von Mensch und Natur. Deshalb ist es gerade auch auf regionaler Ebene so wichtig, immer wieder als ‚grünes Gewissen‘ Natureingriffe anzuprangern und gleichzeitig Alternativen aufzuzeigen. Nur so kann die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, unsere Lebensgrundlagen auch für nachfolgende Generationen zu schützen, bewältigt werden“.

In diesem Zusammenhang macht die Kreisgruppe aufmerksam auf ihren Einsatz für einen besseren ÖPNV: „erste Erfolge für einen Ausbau der S4 konnten erreicht werden“. So beteilige sich der BN an der Planung neuer Rad(fern)verbindungen.

Die BN-Aktiven haben 2021 alleine für den Schutz von Arten und Natur im Landkreis über 1.500 Stunden ehrenamtlich aufgebracht, etwa vom Schutz für Erdkröte bei den frühjährlichen Amphibienwanderungen bis zur Biotoppflege im Herbst.

Auch in diesem Jahr aktiv

Die BN-Kreisgruppe Fürstenfeldbruck werde auch heuer sehr aktiv sein. Geplant ist eine Wiederaufnahme der schon erprobten Umweltbildung im Landkreis, die in den letzten zwei Jahren durch die Corona-Maßnahmen behindert war. Die Kreisgruppe plant die Pflege der Grundstücke weiter nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu optimieren. „Wir werden aktiv an der Energiewende mitarbeiten und uns an Aktionen zum Klimaschutz beteiligen. Natürlich werden auch dieses Jahr all unsere Artenschutzprojekte fortgesetzt“, versichert Scherb.

Wer im Natur- und Umweltschutz aktiv werden möchte, kann sich jederzeit bei der Kreisgruppe Fürstenfeldbruck melden. „Wir sind mit großem Engagement und Freude dabei und freuen uns über jede Unterstützung. Sich für die gute Sache einzusetzen, ist unglaublich erfüllend – sei es ehrenamtlich selber aktiv zu werden zum Beispiel beim Amphibienschutz, bei der Biotoppflege oder einen finanziellen Beitrag zu leisten“, betont die BN-Vorsitzende.

red