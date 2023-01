Böllerschützen des Schützenvereins Gemütlichkeit begrüßen 2023

Von: Claudia Becker

Teilen

Germering – Die einen haben sich schon sehnsüchtig darauf gefreut, andere waren für die letzten zwei ruhigen Jahre dankbar. Heuer konnten wieder Böller und Raketen für die Silvesternacht gekauft werden. Aber nicht nur im Privaten wurde laut geböllert, bereits zur Vorsilvesterparty gab es ein riesiges Feuerwerk. Und auch die Tradition des Schützenvereins Gemütlichkeit das Jahr mit dem Neujahrsanböllern willkommen zu heißen, fand nach einer zweijährigen Pause wieder statt.

1 / 8 Am Neujahrstag hat es ordentlich geraucht – die Böllerschützen veranstalteten ihr traditionelles Neujahrsanböllern. © Claudia Becker

2 / 8 Am Neujahrstag hat es ordentlich geraucht – die Böllerschützen veranstalteten ihr traditionelles Neujahrsanböllern. © Claudia Becker

3 / 8 Am Neujahrstag hat es ordentlich geraucht – die Böllerschützen veranstalteten ihr traditionelles Neujahrsanböllern. © Claudia Becker

4 / 8 Am Neujahrstag hat es ordentlich geraucht – die Böllerschützen veranstalteten ihr traditionelles Neujahrsanböllern. © Claudia Becker

5 / 8 Am Neujahrstag hat es ordentlich geraucht – die Böllerschützen veranstalteten ihr traditionelles Neujahrsanböllern. © Claudia Becker

6 / 8 Am Neujahrstag hat es ordentlich geraucht – die Böllerschützen veranstalteten ihr traditionelles Neujahrsanböllern. © Claudia Becker

7 / 8 Am Neujahrstag hat es ordentlich geraucht – die Böllerschützen veranstalteten ihr traditionelles Neujahrsanböllern. © Claudia Becker

8 / 8 Am Neujahrstag hat es ordentlich geraucht – die Böllerschützen veranstalteten ihr traditionelles Neujahrsanböllern. © Claudia Becker

Der Lärmpegel war also hoch und ebenso hoch kochten auch viele Gemüter in den sozialen Medien. Wurde doch vielfach diskutiert, wie schädlich die Raketen und Knaller für Umwelt und Tiere sei. Viele ließen sich davon jedoch nicht abhalten und legten – vielleicht auch aufgrund der zweijährigen Abstinenz – noch eine Packung mehr an Böllern auf das Einkaufsband.

Der Berg hinter dem Parkplatz am Germeringer See war am 1. Januar gut besucht. Bei 15 Grad und Sonnenschein verbanden viele das Spektakel mit einer Radtour oder einem Spaziergang um den See. Auch die neuen Kioskbetreiber hat es gefreut – waren ihre Tische doch alle besetzt.



Was genau steckt aber hinter dem Brauch und warum wird er auch heute noch vollzogen? Das Böllern reicht bis in das 15. Jahrhundert zurück und soll zur Abwehr von bösen Geistern und Dämonen dienen, gleichzeitig helfen, das Wetter zu ändern und die Natur zu erwecken. Und wach wurde man, knallten die Böllerschützen, angeführt von Schussmeisterin Carmen Sturz, doch mehrfach und teilweise auch der Reihe nach.

Becker