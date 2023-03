Bombenverdacht in Germering

Sprengstoffexperten konnten letztlich Entwarnung geben. © Symbolfoto: Panthermedia/Heiko Küverling

Germering - Während archäologischer Ausgrabungen An den Gemeindewiesen in Germering wurde am Donnerstagnachmittag, 23. März, ein metallischer Gegenstand aufgefunden.

Aufgrund der Lage - hier hat sich im Zweiten Weltkrieg eine Flakstellung befunden - wurde zunächst eine Bombe beziehungsweise ein Blindgänger vermutet und der Bereich weiträumig abgesperrt.

Im Rahmen der Überprüfung durch Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts konnte allerdings festgestellt werden, dass es sich um keine Bombe, sondern um einen ungefährlichen Gasmaskenbehälter handelt.

pi