Brand auf ehemaligem Morigl-Gelände legt Verkehr lahm

Starker Rauch entwickelte sich am Mittwochnachmittag beim ehemaligen Autohaus Morigl. © FF Germering

Germering – Die Freiwillige Feuerwehr Germering wurde am Mittwoch, 6. April, zu einer starken Rauchentwicklung auf dem ehemaligen Morigl-Gelände gerufen. Aus unbekannter Ursache kam es gegen 16.50 Uhr zu einem Brand in dem leerstehenden Autohaus was zu einem regelrechten Verkehrschaos führte, waren doch die umliegenden Straßen mitten im Feierabendverkehr für eine längere Zeit gesperrt worden.

Aufgrund der Lage beim Eintreffen wurden vom Einsatzleiter umgehend weitere Feuerwehren nachalarmiert, da nicht auszuschließen war, dass man zahlreiche Atemschutzgeräteträger benötigt. „Mit zwei C-Rohren und sechs Atemschutztrupps konnte das Feuer schnell gelöscht werden“, erklärt Christian Haugg von der Feuerwehr Germering. Ein unbeteiligter Zeuge befand sich in einem danebenliegenden nicht brennenden Raum, aus dem er durch die Einsatzkräfte geborgen und vorsorglich ins Krankenhaus verbracht wurde. Nach aktuellem Stand blieb er jedoch unverletzt wie die Polizei mitteilte. Da die Halle laut Eigentümer komplett leer steht und abgerissen werden soll, entstand kein Sachschaden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und führt eine Brandortbegehung durch.

Der Verkehr war mehrere Stunden gesperrt. © FF Germering

Vor Ort waren die Feuerwehren Germering, Unterpfaffenhofen, Puchheim-Ort, Eichenau sowie die Kreisbrandinspektion Fürstenfeldbruck mit 13 Fahrzeugen und 64 Helfern vor Ort. Der Einsatz konnte gegen 19 Uhr beendet werden.

Im Laufe des Abends – von 21.25 bis 22.50 Uhr – wurde eine Brandnachschau im Objekt durchgeführt. Hierbei wurden für etwa 1,5 Stunden Nachlöscharbeiten und Kontrollen mit der Wärmebildkamera durchgeführt, da es im Brandobjekt an einigen Stellen noch eine große Hitzeentwicklung vorlag. Auch in den Nachtstunden wurde nochmals eine Kontrolle des Brandobjekts durchgeführt wie Haugg erklärte. Hierbei konnte keine weitere Hitzeentwicklung festgestellt werden.

