Dichter, schwarzer Rauch

Brand in KFZ-Werkstatt in Puchheim

Teilen

Puchheim – Die Freiwillige Feuerwehr Puchheim-Bahnhof wurde am Samstag, 19. Februar, um 12.44 Uhr, zu einem KFZ-Werkstattbrand mit initial vier gemeldeten brennenden PKW in die Boschstraße alarmiert. Die Werkstatt befand sich in der Tiefgarage eines Gebäudes mit mehreren darüberliegenden Wohnungen.

1 / 8 Am 19. Februar kam es in Puchheim zu einem Werkstattbrand. © Freiwillige Feuerwehr Puchheim-Bahnhof

2 / 8 Am 19. Februar kam es in Puchheim zu einem Werkstattbrand. © Freiwillige Feuerwehr Puchheim-Bahnhof

3 / 8 Am 19. Februar kam es in Puchheim zu einem Werkstattbrand. © Freiwillige Feuerwehr Puchheim-Bahnhof

4 / 8 Am 19. Februar kam es in Puchheim zu einem Werkstattbrand. © Freiwillige Feuerwehr Puchheim-Bahnhof

5 / 8 Am 19. Februar kam es in Puchheim zu einem Werkstattbrand. © Freiwillige Feuerwehr Puchheim-Bahnhof

6 / 8 Am 19. Februar kam es in Puchheim zu einem Werkstattbrand. © Freiwillige Feuerwehr Fürstenfeldbruck

7 / 8 Am 19. Februar kam es in Puchheim zu einem Werkstattbrand. © Freiwillige Feuerwehr Fürstenfeldbruck

8 / 8 Am 19. Februar kam es in Puchheim zu einem Werkstattbrand. © Freiwillige Feuerwehr Fürstenfeldbruck

Aufgrund des Alarmstichworts „B4“ wurden neben Polizei und Rettungsdienst ebenfalls die Feuerwehren aus Puchheim-Ort, Gröbenzell, Eichenau, Germering, sowie die Feuerwehr Fürstenfeldbruck und der Fachberater THW mit zusätzlichen Sonderfahrzeugen angefordert.



„Noch bevor ein Notruf bei der Leitstelle einging, wurde unser Einsatzleiter, der sich zum Brandereignis im Feuerwehrgerätehaus aufhielt durch einen Passanten informiert“, erklärt Alexander Sabaraj, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Freiwillige Feuerwehr Puchheim-Bahnhof. „Er veranlasste umgehend die Alarmmeldung per Funk und eilte zum Einsatzort.“



Durch diesem Zeitvorsprung konnte eine Rückmeldung der Lage noch vor der offiziellen Alarmierung der Einsatzkräfte gegeben und die Fahrzeugaufstellung strukturiert geplant werden. Die ersten Fahrzeuge der Feuerwehr Puchheim-Bahnhof trafen Dank der Nähe zum Feuerwehrgerätehaus in kürzester Zeit am Einsatzort ein.



Dichter, schwarzer Rauch

Vor Ort drang bereits dichter schwarzer Rauch aus dem Tor einer Autowerkstatt, vor der die Mitarbeiter warteten. Diese hatten zuvor vergeblich versucht, den Brand mittels Feuerlöschen unter Kontrolle zu bekommen. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren keine weiteren Personen in der Werkstatt.



„Sofort begannen zwei Trupps unter schwerem Atemschutz mit dem Löschaufbau und dem Innenangriff“, berichtet Sabaraj weiter. Nach kurzer Zeit konnte ein weiterer Atemschutztrupp von der Gebäuderückseite aus vordringen und die Löscharbeiten unterstützen.



In der Werkstatt brannte ein Pkw, zudem schlugen die Flammen bereits auf andere Pkws über. „Durch die brennenden Reifen und anderes Brandgut entstand ein dichter, schwarzer Rauch, welcher die Arbeit der Trupps erheblich erschwerte. Außerdem flammten Glutnester durch die große Hitze immer wieder auf“, heißt es von Seiten der Feuerwehr. „Für einen besseren Löscherfolg wurde dem Löschwasser Schaummittel beigemischt, dieses löst die Oberflächenspannung des Wassers, damit das Wasser tiefer in die einzelnen Bereiche des Pkws vordringen kann.“



Gefahr für die Einsatzkräfte entstand durch herabfallende Leuchtstoffröhren, welche sich durch die Hitze von der Decke lösten, sowie mehrere Gasflaschen die sich ebenfalls in der Werkstatt befanden. Diese wurden bei Auffinden ins Freie gebracht.



Lüftungsmaßnahmen sowie Nachlöscharbeiten

Gegen 13.20 Uhr hieß es „Feuer aus“ und es wurde mit Lüftungsmaßnahmen sowie Nachlöscharbeiten begonnen. Neben den Lüftungsmaßnahmen der Werkstatt wurden auch die angrenzenden Büroräume und Wohnungen auf Verrauchung kontrolliert. Der erste Stock musste zusätzlich belüftet werden, da dort Brandrauch aus der Werkstatthalle durch eine kleine Verbindung eingedrungen war.

Das Einsatzende erfolgte für die Feuerwehr um 17.15 Uhr, wobei um 18.30 Uhr nochmal ein Fahrzeug zur Brandnachschau ausrückte. Die Nachbereitungsarbeiten dauerten bis etwa 22.15 Uhr an.



„Zwei Personen wurden mit Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht, zwei weitere wurden ambulant vor Ort versorgt“, heißt es aus dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord.



Ersten Schätzungen der Polizei zufolge, entstand ein Sachschaden im mittleren sechsstelligem Bereich. Fünf Fahrzeuge brannten komplett aus.

red