Enttäuschender Flüchtlingsgipfel

Hilfsbereitschaft stößt an Grenzen

Gemeinde überfordert: Die Zahl der Geflüchteten steigt, doch es fehlt die nötige Infrastruktur. © Symbolfoto: Panthermedia/bockala

Maisach – Die Zahl der aus Notsituationen fliehenden Menschen nimmt weltweit weiterhin zu und bringt auch in Deutschland Gemeinden an ihre Grenzen.

So auch die Gemeinde Maisach. Dort wurde eine zusätzliche Flüchtlingsunterkunft angemietet und es laufen bereits Verhandlungen für eine zweite Anmietung. Der Gemeinde fehlen jedoch die nötige Infrastruktur sowie finanzielle Mittel und tatkräftige Menschen für die Unterbringung einer größeren Zahl von Flüchtlingen. Darauf weist Hans Seidl, der erste Bürgermeister der Gemeinde, den Landrat Thomas Karmasin, am 16. Februar, in einem offenen Brief hin. „Eine weitere Belastung unserer infrastrukturellen Einrichtungen, besonders aber der Asylhelferkreise sowie der freiwilligen Helfer in der Tafel und der Kleiderkammer, sehen wir als nicht mehr leistbar an“.

Seidl betont die gelebten Werte der Mitmenschlichkeit und humanitären Hilfsbereitschaft in der Gemeinde. Jedoch kann bei der Unterbringung weiterer Flüchtlinge ohne die nötigen Mittel eine erfolgreiche Integration nicht mehr gewährleistet werden. Der Bürgermeister sieht in der mangelnden Integration die Gefahr der Entstehung von Parallelgesellschaften. „Bekanntermaßen wird die Integration von Menschen, die in solchen Strukturen leben, später in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt umso schwieriger“. Solange keine erfolgreiche Integration erfolgen kann, sollen laut Seidl in den einzelnen Kommunen keine weiteren Flüchtlinge zugewiesen werden. Er sei jedoch bereit über die aktuelle Unterbringungsleistung hinaus weitere Flüchtlinge aufzunehmen, sofern Bund oder Land die nötige finanzielle Unterstützung bieten, um eine verbesserte und erweiterte Integrationsarbeit zu ermöglichen. In der aktuellen Flüchtlingssituation sieht er ein Thema das uns aufgrund von Kriegen, Armutsflucht und des Klimawandels fortwährend begleiten wird.



Enttäuschender Flüchtlingsgipfel

Bezüglich der Probleme bei der Unterbringung zusätzlicher Flüchtlinge fand am Donnerstag, 16. Februar, in Berlin der durch Innenministerin Nancy Faeser geführte Flüchtlingsgipfel statt. Die Ergebnisse ließen für die Kommunen und für Bürgermeister Seidl jedoch einiges zu wünschen übrig. Zwar will Nancy Faeser Maßnahmen zur Entlastung der einzelnen Kommunen treffen, etwa durch eine bessere Verteilung der Flüchtlinge, doch über das konkrete Vorgehen und eine größere finanzielle Unterstützung soll erst zu Ostern debattiert werden. Bis dahin werden weiterhin Flüchtlinge zugewiesen, wo noch Unterbringungsmöglichkeiten sind.

Auch in den Augen von Landrat Karmasin dauert das viel zu lange. Er kritisiert die im Flüchtlingsgipfel getroffenen Entscheidungen. Aufgrund der Überlastung heißt eine Aufnahme weiterer Flüchtlinge, dass diese zunächst unter schlechten Bedingungen untergebracht werden müssen. „Es ist menschenunwürdig, die Flüchtlinge über Monate in Hallen oder Zelten unterzubringen“, hält Karmasin fest. Die Betroffenen sind enttäuscht über die Ergebnisse der Flüchtlingssitzung und über die mangelnde Unterstützung in dieser schwierigen Situation.

