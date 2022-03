Zwei Mammendorfer Papiercontainer in Brand gesteckt

Von: Miriam Kohr

Zwei Container wurden an zwei verschiedenen Mammendorfer Wertstoffhöfen in kurz hintereinander in Brand gesteckt. © FFW Mammendorf

Mammendorf – Gleich zwei Mal wurde in den letzten Tagen in Mammendorf ein Papiercontainer vermutlich mutwillig in Brand gesteckt.

Der ersten Brand wurde Freitagnacht, gegen 22.45 Uhr, in der Bahnhofstraße am kleine Wertstoffhof gemeldet. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand der Papiercontainer bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Container konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Mammendorf verhindert werden.

Zwei Tage später, Sonntagnacht gegen 22 Uhr, wurde erneut ein brennender Papiercontainer in Mammendorf gemeldet. Diesmal am kleinen Wertstoffhof in der Neuen Heimat. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr begannen Anwohner mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen. Auch hier konnten das Übergreifen des Feuers auf weitere Container verhindert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1.200 Euro.

Die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefon 08141 6120.

pi