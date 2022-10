Brennender Grill in Olching war vielleicht versuchter Mord: 26-Jähriger sitzt in Haft

Von: Miriam Kohr

Ein Feuer das an einem Grill ausgebrochen war, griff schließlich auf das Wohnhaus in Olching über - laut Kripo FFB Brandstiftung. © Symbolfoto: Panthermedia/Kesu01

Olching - Beim Brand eines Wohnhauses in Olching entstand in den frühen Morgenstunden des 8. Oktobers hoher Sachschaden. Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei deuten auf Brandstiftung hin.

Gegen 5.25 Uhr waren die Rettungskräfte über das Feuer an der Roggensteiner Straße informiert worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Brand zunächst an einem Grill im Garten ausgebrochen und hatte dann auf das Wohnhaus übergegriffen. „Die zum Zeitpunkt der Brandentstehung schlafenden Bewohner des Hauses konnten durch die Feuerwehr unverletzt gerettet werden“, erzählt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord. Am Gebäude entstand Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine erste Auswertung der Spuren deutet darauf hin, dass der Brand absichtlich gelegt worden sein könnte. In der Nähe des Brandortes konnte ein 26-jähriger Mann aufgegriffen, der sich verdächtig verhalten. Im Verlauf der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck erhärtete sich der Anfangsverdacht gegen den bulgarischen Staatsbürger, so dass die Staatsanwaltschaft München II einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes beantragte. „Der dringend Tatverdächtige wurde am heutigen Nachmittag einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Kraft setzte und die Untersuchungshaft anordnete“, schildert die Kriminalpolizei. Der 26-Jährige wurde im Anschluss an eine Haftanstalt überstellt.