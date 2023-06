Bundesweit größter Maschinenpark

Briefe aus Germering: Offizielles Richtfest für neues Briefzentrum der Post gefeiert

Von: Claudia Becker

Nach ihren Ansprachen besiegelten Post-Niederlassungsleiterin Bettina Altschäffl und Germerings Oberbürgermeister Andreas Haas das Richtfest mit einen Hammerschlag. © Claudia Becker

Germering – Seit dem Spatenstich im Dezember 2021 hat sich einiges getan im Germeringer Gewerbegebiet Nord, das bescheinigt nicht nur Post-Niederlassungsleiterin Bettina Altschäffl.

Auch Oberbürgermeister Andreas Haas erinnert sich bei sommerlichen Temperaturen an den „saukalten“ Termin zurück. Nachdem diverse Funde archäologischer Grabungen einiges zutage gefördert haben – und die zeitlichen Verzögerungen eingeholt wurden – begannen im Januar 2022 die ersten Aushubarbeiten. Mittlerweile steht das Innenleben der Halle.

Nach der Inbetriebnahme im Laufe des Jahres 2024 kommen die Briefe für die Leitregionen 80, 81 und 82 aus Germering. Das umfasst die Stadt München und den Südwesten Oberbayerns mit den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Starnberg, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen sowie Teile der Landkreise München und Bad Tölz-Wolfratshausen. Zwei Millionen Sendungen werden an diesem Standort des neuen Briefzentrums, das auf einem Areal mit 66.000 Quadratmetern entsteht, künftig täglich sortiert. Ein Mammut-Projekt, nicht nur für die Post. Auch für Germering ist es das bisher größte Bauprojekt, erklärt Haas.



Das offizielle Richtfest für das neue Briefzentrum in Germering fand am 23. Juni statt. © Claudia Becker

Die Deutsche Post errichtet für einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag im Münchner Vorort somit das modernste und nachhaltigste Briefzentrum Deutschlands. Bundesweit werden aktuell 82 Briefzentren, 38 Paketzentren und zwei internationale Postzentren betrieben. Mit dem Verkauf der beiden Areale an der Arnulfstraße in München und Schorn in Starnberg erfolgt im Westen Münchens „die erste Zusammenlegung dieser Art“. Eine Führung mit geladenen Gästen, wie Germerings Stadträten, durch die „heilige Halle“ sollte nun einen ersten Eindruck des Projektverlaufs vermitteln.



Der Umzug, der von Mai bis September 2024 „bei laufendem Betrieb“ stattfindet, so Altschäffl, betrifft zudem den Sitz der Niederlassung Betrieb München und deren kompletter Verwaltung. Neben der Schaffung von rund 1.300 Arbeitsplätzen aller Art – von der Erzieherin in der hauseigenen Kindertagesstätte bis hin zum Minijobber – setzt die Post vor allem auf eins: Nachhaltigkeit.

Thomas Harrer vom Projekt-Team „Umzug“ führte durch die Halle. © Claudia Becker

Beim Baukonzept habe man auf die modernsten Standards geachtet, erklärt die Niederlassungsleiterin. Es handle sich um „ein einzigartiges Projekt“, welches es so vermutlich nie wieder geben werde. Eine intensive und extensive Dach- sowie eine Fassadenbegrünung, eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher auf dem Dach, einer insektenfreundlichen Außenbeleuchtung sowie rund 19.000 Quadratmeter unbebauter Grün- und Ausgleichsflächen sind da nur Teilaspekte.



Bundesweit größter Maschinenpark

Modern wird aber auch die Ausstattung der Maschinen werden. Mit rund 60 Sortiermaschinen, darunter zwei neuen Sortieranlagen für warentragende Sendungen, wird das Briefzentrum bundesweit über den größten Maschinenpark aller Briefzentren der Deutschen Post verfügen. Die Investition in den sogenannten Multiformatsorter sei eine strategische Neuausrichtung des Unternehmens, um zum einen die abnehmende Briefmenge, aber steigende Volumina an Paketen auffangen zu können. Man wolle so „eine vorhandene Synergie zwischen dem Brief- und Paketnetz noch intensiver nutzen.“