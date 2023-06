Allgemeines zum Bezirkstag

Ein Blick in den Plenarsaal: Zu Gast im Bezirkstag

Von: Claudia Becker

Zu Besuch im Bezirkstag: Bezirksrätin Gabriele Off-Nesselhauf und Bezirkstagspräsident Josef Mederer nahmen sich ausgiebig Zeit für die Brucker Bürger. © Claudia Becker

Landkreis Fürstenfeldbruck – Am 8. Oktober sind in Bayern Wahlen. Schon wieder Kommunalwahlen, oder braucht es einen neuen Landtag? Genau genommen sind es die Landtags- und Bezirkstagswahlen. Aber was macht der Bezirkstag eigentlich? Bei einem Besuch gingen rund 40 Landkreisbewohner genau dieser Frage nach.

Bezirksrätin Gabriele Off-Nesselhauf (CSU) lud am Mittwoch, 28. Juni, zu einem Informationsbesuch in den Bezirkstag von Oberbayern – oder wie sie es nennt, „die Herzkammer Oberbayerns“ – ein. Eine echte Herzensangelegenheit ist es nämlich für die 67-jährige Germeringerin, die seit 2013 Mandatsträgerin im Bezirkstag ist.

Nach einer kurzen Begrüßung hieß es Platz nehmen im Plenarsaal. Wo sonst die 82 Bezirksräte, die diese Arbeit im Ehrenamt übernehmen, sitzen, durften nun die Bürger mitdiskutieren und ihre Fragen stellen. Neben Off-Nesselhauf nahm sich Bezirkstagspräsident Josef Mederer Zeit, den Zuhörern einen Überblick über die Arbeit des Bezirks Oberbayern zu verschaffen. Denn eines wurde schnell klar, viele wissen gar nicht genau, was dieser leistet. „Man braucht engagierte Mitstreiter“, sagt Mederer und deutet dabei auf Off-Nesselhauf, die sich in den Sitzungen oft zu Worte melde und mitdiskutiere.



Egal ob, Soziales, Gesundheit, Bildung, Kultur oder Umwelt – der Bezirk ist vielseitig engagiert. „Den Menschen die Hilfe zukommen lassen, die sich brauchen“, so erklärt Mederer eine der Hauptanliegen des Bezirks. Einen großen Einschnitt habe es nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben, besonders auf der sozialen Ebene wurden Träger gebraucht.

Rund 40 Bürger aus dem Landkreis durften im Plenarsaal Platz nehmen. © Claudia Becker

Die finanzielle Unterstützung geht dabei nicht nur an Erwachsene, sondern auch an Kinder und Heranwachsende, an Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen, aber auch an Schulen, Jugendbildungsstätten, Fachkrankenhäuser für Psychiatrie oder Kurzzeitpflegeeinrichtungen. So zählt das kbo-Isar-Amper-Klinikum Fürstenfeldbruck mit seinen 85 Betten zu einer der Kliniken des Bezirks. Jährlich werden in Oberbayern rund 130.000 Patienten an über 50 Standorten versorgt.



Zudem sind das Kloster Seeon oder das Freilichtmuseum Glentleiten Einrichtungen des Bezirks Oberbayern. Und auch die Natur und die Landschaft werden vom Bezirk geschützt. So werden die Fischerei und Imkerei gefördert und auch Wettbewerbe wie die „Bienenfreundliche Gemeinde“ ausgerufen.



Allgemeines zum Bezirkstag

Gewählt wird der Bezirkstag alle fünf Jahre zusammen mit dem Landtag. Er ist die „vom Volk bestimmte Vertretung der oberbayerischen Bürger“. Den Vorsitz im Bezirkstag und seinen Ausschüssen führt der Bezirkstagspräsident. Der aus Altomünster stammende 74-jährige Mederer wird nach 15 Jahren als Präsident für keine weitere Legislaturperiode antreten. Von den aktuell 82 Bezirksräten stammen 26 von der CSU, 18 von den Grünen, 10 von den Freien Wählern, acht von der SPD, sechs von der AfD, fünf von der FDP, drei von den Linken und der Bayernpartei, zwei von der ÖDP und einer von der Tierschutzpartei.