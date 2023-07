Kultur in all ihren Facetten

Brucker Kulturnacht bot ein abwechslungsreiches Programm

Fürstenfeldbruck – Bunte Gestalten wohin das Auge reicht. In der ganzen Stadt ertönen musikalische Klänge, tiefsinnige Gedichte oder Geschichten zur Entstehung der Stadt Fürstenfeldbruck: Die Kulturnacht war angesagt.

Wo sich sonst Paare trauen lassen, konnten Besucher am Samstag ganz ohne Anzug und festliche Kleidung Platz nehmen. Das Germeringer Vocalensemble „Cantus Gaudium“ wartete nämlich mit einem bunten Repertoire auf: Dabei entführte der Chor das Publikum nicht nur in die Welt von Pocahontas, sondern nahm es auch mit an den Strand zu den Beach Boys und ließ es bei Klängen von Louis Armstrongs Evergreen „What a wonderful world“ in persönlichen Erinnerungen schwelgen. Tosender Applaus besiegelte es, trotz „Sauna-ähnlicher“ Verhältnisse im Trauzimmer des Alten Rathauses, wie es der Chor titulierte, zeigten sich die Zuhörer begeistert.

Begeisterungsstürme und eine ausgelassene Stimmung konnten überall in Bruck angetroffen werden. Wer sich im Vorfeld keinen genauen Plan zurechtgelegt hatte, wie die Rundreise durch die Stadt gestaltet werden soll, der konnte sich einfach treiben lassen. 15 Veranstaltungsorte mit den unterschiedlichsten Aufführungen luden allemal dazu ein.

Eine gute Idee war es beispielsweise das Klosterareal als Ausgangspunkt zu nehmen: Hier bezauberten nicht nur die Stelzenläufer des Viscardi Varietés die Besucher, im Energiemuseum konnte Wasserkraft hautnah erlebt werden und wer den Abend gemütlich bei Irish Folk Musik verbringen wollte, lauschte der Band „3funny2“. Das Wasserkraftwerk der ehemaligen Klosterökonomie ist zwar noch voll funktionsfähig, wird aber nur zugeschaltet, wenn es die Wassermenge der Amper zulässt – oder Führungen wie an diesem Tag zeigen sollen, wie Strom erzeugt wird. Die Inbetriebnahme der Turbine gehört zu einem Klassiker der Kulturnacht.

Einen besonderen Einblick in die Stadtgeschichte gaben Petra Vögele und die beiden Schauspieler der Neuen Bühne Bruck Aline Pronnet und Andreas Harwath. Galt die Stadt an der Amper doch einst den Münchner Städtern als Naherholungsgebiet – praktisch mit dem Zug zu erreichen. Und den Namen Fürstenfeldbruck, den, so verrät es Vögele, verdanke die 38.000 Einwohner Stadt der Amperbrücke – führte doch die Salzstraße durch den Ort – und dem Zisterzienserkloster Fürstenfeld, das vom Wittelsbacher Landesherren Ludwig II. als Sühne für die Hinrichtung seiner Frau errichtet wurde.