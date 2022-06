Brucker Kulturnacht findet am 9. Juli in Fürstenfeldbruck statt

Von: Maximilian Geiger

Die Veranstalter freuen sich auf das bunte, abwechslungsreiche Programm der Brucker Kulturnacht. © Geiger

Fürstenfeldbruck – Livemusik und Kunst, Theater und Filme, Lyrik und Poetry Slam und sogar eine Ausstellung, die zum Nachdenken anregt – das alles hat Fürstenfeldbruck am Samstag, 9. Juli, zu bieten, denn dann findet sie endlich wieder statt: die Brucker Kulturnacht.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause stellt dies quasi eine „Renaissance“ dar, erklärt Reinhard Jakob, Leiter des Bauernhofmuseums Jexhof, der sich genau wie zahlreiche weitere Veranstalter an verschiedenen Standorten im Brucker Stadtgebiet, im Klosterareal und am Jexhof an der Kulturnacht beteiligen wird.



Das Konzept der Kulturnacht begeistert hierbei nun schon seit mehr als 20 Jahren und bietet auch heuer ein buntes, vielfältiges Programm, bei dem für jeden etwas dabei ist, ergänzt Diana Rupprecht, Leiterin der Stadtbibliothek in der Aumühle.



So setzt sich etwa im alten Rathaus die Theatergruppe „Brucker Brett`l“ szenisch mit einer Hochzeit mit Überraschungen auseinander. Im Anschluss werden der „Zitherclub Frohsinn“ und die Gruppe „Bel Voce“ mit ihrer Musik begeistern.



Jexhof feiert 35. Jubiläum

Ebenso auf Musik setzt der Jexhof und feiert sein 35. Jubiläum mit der „Ultimativen 80er-Jahre-Dance-Party“. Zudem ist dort die Ausstellung „Unter die Haut“ geöffnet. Im Energiemuseum hingegen können die Besucher einen Blick hinter die Kulissen werfen und die Wasserturbine und die Maschinenhalle im Rahmen von Führungen hautnah erleben.



Den Klängen von Orgel und Flöte kann in der Klosterkirche gelauscht werden und nur einige Meter weiter in der Kulturwerkstatt Haus 10 werden Werke von Barriere und Paganini auf dem Cello dargeboten.Zudem bringt im Haus 10 ein Künstlerpaar mit verbundenen Augen »Ich liebe dich, so wie du mich« zur Aufführung und auch die Ausstellung »no human is an island« kann besucht werden. Darüber hinaus spielt auf dem Klostergelände das „Jacques Fauleu Ensemble“ auf und auch zwei Künstlerinnen des „Clowness Theater“ unterhalten dort die Gäste.



Während im Landratsamt das aus dem Landkreis stammende Trio „Behind Blue Moon“ auftritt, werden im Museum ausgewählte Schubert-Lieder gespielt, ergänzt durch eine Kinderwerkstatt und die Ausstellung „Der romantische Blick: Werke aus der Sammlung Lübeck“.



Kurzfilme und Gespräche mit Regisseuren im Lichtspielhaus

Kurzfilme von Studierenden der Hochschule für Fernsehen und Film München verspricht hingegen Richard Bartels im Lichtspielhaus. Zudem werden die jeweiligen Regisseure den Besuchern Rede und Antwort zu ihren Filmen stehen. Darüber hinaus werden dort ein Überraschungsfilm und Stummfilm-Klassiker gezeigt, die vor Ort live vertont werden.



Weitere Liveauftritte bietet die Neue Bühne Bruck, die ihre Gäste mit Improvisationstheater unterhalten wird, sowie das „Theater Pagany“, das in der Stadtbibliothek Poesie mit Sprache und Musik in Szene setzen möchte. Ein Kinderprogramm sowie einen musikalischen Auftritt im Stil des Irish-Folk, Bluegrass und Americana runden das Angebot in der Bibliothek ab. Und auch im Salzturm im Stadtbauhof ist mit dem Duo „Poly Poly“ und Gastmusikern von „Poly Radiation“ musikalisch einiges geboten.

Die Kunstnacht bringt „viel Altbewährtes“ zurück, wie Rupprecht erklärt, wartet aber auch „mit neuen Ideen“ auf. So soll etwa ein Container am Niederbronnerplatz, der die Ausstellung „Stolenmemory“ beheimatet, zum Nachdenken anregen, immerhin beschäftigt sich diese mit der Dokumentation der Verfolgung durch das NS-Regime.Und auch der Audiowalk „Hier. FFB 1933-1945“ ist Teil der Kulturnacht.



»Zusammen wachsen – Zusammenwachsen«

Am Niederbronnerplatz geht es jedoch mit „Konvolut“ auch fröhlich zu. Dort werden unter dem Motto »Zusammen wachsen – Zusammenwachsen« Liveauftritte, eine Pflanzen-Tausch-Börse und ein Graffiti-Workshop angeboten.



Historisch wird es am Leonhardsplatz. Dort gibt es Führungen mit Schauspiel und Musik. In der alten Schmiede werden hingegen Skulpturen und Bilder aus den Kursen der Werkstätten präsentiert, während im Stadtpark Peotry Slamer ihr Können unter Beweis stellen.



Beginn der Kulturnacht ist um 19 Uhr. Ticket-Armbänder zu je zehn Euro (ermäßigt fünf Euro) gibt es ab sofort am Infostand im Rathaus, in der Stadtbibliothek Aumühle, im Museum Fürstenfeldbruck, im Lichtspielhaus, im Bauerhofmuseum Jexhof und an der Abendkasse.



Shuttlebusse und Radltaxi

Zwischen den einzelnen Veranstaltungsorten verkehren Shuttlebusse, deren Fahrpreise im Preis des Ticket-Armbands enthalten sind. Und auch in den Bussen werden die Besucher mit Livemusik unterhalten. „Auch hier ist das Mitsingen ausdrücklich erwünscht“, erklärt Rupprecht. Darüber hinaus wird es ein Radltaxi geben.

Maximilian Geiger