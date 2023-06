Nachtschwärmer aufgepasst: Kulturnacht verwandelt Bruck in Partymeile

Angebot an Kunst, Literatur, Tanz, Livemusik, Theater

Fürstenfeldbruck – Was wäre das Leben ohne Kultur? Trist und farblos vermutlich. Genau so sehen es auch die Organisatoren der Brucker Kulturnacht, die sich heuer wieder ins Zeug gelegt haben, um ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen.

Performance, Livemusik, Ausstellungen – so heißen die Grundpfeiler des Kulturspektakels, welches am Samstag, 8. Juli, von 19 bis 1 Uhr in und um Fürstenfeldbruck stattfinden wird. Während es der Jexhof mit Rockmusik krachen lässt, freut sich Daniel Brando von der Stadt Fürstenfeldbruck besonders auf die Ska Band Tula Troubles. „Sie vermitteln ein ganz eigenes Lebensgefühl und Freude“, so Brando über den bevorstehenden Auftritt im Salzturm im Stadtbauhof.



Vielfältiges Kulturprogramm

Als „Spezialist für Magisches“ beschreibt hingegen Barbara Kink, Leiterin des Museum Fürstenfeldbruck, den Altphilologen Stefan Merkle. Dieser biete jeweils um 20.30 Uhr, 21.30 Uhr und 22.30 Uhr „Wissenschaftskabarett vom Feinsten“ an. Die unterschiedlichsten Spielstätten haben wieder einiges zu bieten, da sind sich die Organisatoren der Arbeitsgemeinschaft Brucker Kulturnacht einig und wünschen „eine vergnügliche Reise“.

Auch die Sponsoren zeigen sich beeindruckt vom diesjährigen Programm. „Die Sparkasse ist nicht ohne Grund von Anfang an dabei. Die Kulturnacht ist ein Kleinod“, erklärt Direktor Dirk Hoogen. Durch die finanzielle Spritze sei es auch möglich, „ein breites Angebot für wenig Geld“ zu bieten. Mit zwölf Euro Eintritt (sechs Euro ermäßigt) kann man Teil des nächtlichen Spektakels werden und miterleben, wie sich die Brucker Innenstadt in eine Stätte der Kreativität verwandelt. Kinder bis 14 Jahre sind frei. Neben musikalischen Höhepunkten verzaubern unter anderem Stelzenläufer vom Viscardi Varieté ab 19 Uhr die Besucher, Poetry-Slammer versuchen, mit ihrem wortakrobatischen Können zu überzeugen und auch ein Spaziergang durch die Stadtgeschichte wird angeboten. Es wird empfohlen, so erklärt es die Arbeitsgemeinschaft, sich bereits im Vorfeld einen Überblick zu verschaffen. „Ein persönlicher Tour-Plan ist empfehlenswert“, heißt es.

Zu den einzelnen Veranstaltungsorten werden die Besucher von Shuttle-Bussen gebracht. Diese warten mit einer Besonderheit auf: Auf der Tour durch die Stadt werden die Fahrgäste mit Pop, Funk und Jazz von „Rocking George and his dusty fellow“ begleitet und auf der Tour zum Jexhof unterhält der bayerische Musiker Otto Göttler die Fahrgäste. „Der letzte Bus wird am Jexhof um 1.20 Uhr abfahren“, erklärt Kink als Hinweis für alle Nachtschwärmer. Das Ticket gelte für alle Spielorte, den Shuttle-Bus und auch das Radl-Taxi. Der Vorverkauf hat bereits gestartet. Ticket-Armbänder sind am Infopoint im Rathaus, in der Stadtbibliothek und im Museum sowie an der Abendkasse bei allen Veranstaltungsorten erhältlich.

