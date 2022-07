Brucker Kulturnacht: Viele Besucher nutzten das vielfältige Angebot

Teilen

Ausstellungen, Musik und mehr bei stimmungsvollem Ambiente: Das Klosterareal bot Nachtschwärmern ein vielseitiges Programm. © Burk

Fürstenfeldbruck– Nachtschwärmer und Kulturinteressierte kamen am vergangenen Samstag auf ihre Kosten: Nach zwei Jahren coronabedingter Pause machte die Brucker Kulturnacht die Kunst- und Kultur-Szene wieder sehbar, hörbar und erlebbar. Von 19 bis 1 Uhr präsentierten Kunst- und Kulturschaffende aller Sparten ihr Können an ausgewählten Spielstätten im Stadtzentrum, im Klosterareal und im Bauernhofmuseum Jexhof.

„Die Veranstalter waren alle sehr zufrieden“, resümierte die Museumsleiterin Barbara Kink im Nachgang. Im Vergleich zu 2019 ist die Besucherzahl um knapp acht Prozent auf 1.500 Personen gestiegen. „Die Leute sehnen sich wieder nach Kultur“. Besonders in der Innenstadt sei viel los gewesen.

Beispielsweise im Lichtspielhaus, wo Studierende der Hochschule für Film- und Fernsehen in einem einzigartigen Ambiente Kurzfilme zeigten und Rede und Antwort standen. Im Rathaus präsentierte sich das Brucker Brett’l mit szenischen Alltagssituationen und die Neue Bühne Bruck bot mit „In Impro Veritas“ einmalige Geschichten.

Niederbronner Platz überdurchschnittlich gut besucht

Der Niederbronner Platz sei überdurchschnittlich gut besucht gewesen, sagte Barbara Kink. Das Team von „Konvolut“ überzeugte mit Live Acts, es gab eine Pflanzen-Tauschbörse und einen Graffiti Workshop. Offene Türen hatte auch das Landratsamt: Dort begeisterte das Trio „Behind Blue Moon“ mit einem Crossover aus Blues, Swing, Rock, Pop und Jazz. Im Jexhof stieg eine ultimative 80er-Jahre Party mit DJ „BayouW.are“, bei der bis weit in die Nacht getanzt wurde.

Im Klosterareal hätte es allgemein etwas belebter sein können, sagte Kink, aber auch dort nutzten die Besucher – besonders zu vorgerückter Stunde – das vielfältige Programm: Im Museum gaben Jakob Schad und Pedro Aguiar ausgewählte Schubert-Lieder zum Besten. Parallel konnte man sich bei der Ausstellung „Der romantische Blick: Werke aus der Sammlung Lübeck“ umsehen und staunen.

Brucker Kulturnacht: Viele Besucher nutzten das vielfältige Angebot Fotostrecke ansehen

Kleinsten malten Sehnsuchtsort

In der Kinderwerkstatt malten die Kleinsten ihren Sehnsuchtsort. Das Kulturhaus 10 bot neben der Ausstellung „no human is an island“ auch eine Performance mit dem Künstlerehepaar „toffaha“ sowie Cello Musik mit dem Duo Sarah Moser und Theresa Strasser. In der Klosterkirche konnte man sich an der Nachtmusik mit Flöten- und Orgelklängen erfreuen.

Auch im gut ausgelasteten Shuttle-Bus wurde man während der Tour durch die Stadt von „Rant und Band“ mit Gesang, Gitarre und Mandoline unterhalten.

Burk