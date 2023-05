„Betriebe sollen mehr ausbilden“

Gratulation: Innungs-Obermeister Andreas Obermaier (rechts) ehrt den Schreinermeister Johann Aumüller. © Metzler

Maisach – Der Obermeister der Brucker Schreiner-Innung, Andreas Obermaier, appellierte bei der Jahresversammlung an die Betriebe, die Ausbildung von Lehrlingen voranzutreiben, um für Fachkräfte zu sorgen.

Der Fachkräftemangel, so Obermaier, habe seine Ursache nicht allein aufgrund zu wenig Auszubildender, sondern auch dadurch, dass Betriebe immer weniger ausbilden, weil die gut ausgebildeten Kräfte lukrativere Jobs in der Industrie annehmen oder in die Kommunen abwandern, die selbst nicht ausbilden. Bayernweit bilden nur noch 25 Prozent der Betriebe aus, Tendenz sinkend, so Obermaier.



Mit dem „Tag des Handwerks“ habe die Politik endlich begriffen, dass dem Handwerk die Leute fehlen, begrüßte der Obermeister den von der Staatsregierung eingeführten Tag. „Leider ist die Gesellschaft aber immer noch der Meinung, ihre Kinder müssen etwas Besseres werden als Handwerker.“ Die Mitarbeiter im Schreiner-Handwerk seien in 40 Jahren um 40 Prozent geschrumpft.

Bürokratischer Aufwand wächst stetig an

Kritisiert wurde von Obermaier der immer größer werdende Bürokratismus. So sind Betriebe mit mehr als zehn Mitarbeitern zur Aufzeichnung der Stunden verpflichtet. Der Bürokratie-Aufwand im Handwerk liege inzwischen bei drei Prozent des Umsatzes, bei der Industrie nur bei einem Prozent. Die Auftragsvorlaufzeit betrage zwar aktuell 13 Wochen, berichtete er, aber es zeichne sich eine sinkende Tendenz ab, was zur Folge habe, dass einige Betriebe ihren Mitarbeitern kündigen.

Für die zweitägige Veranstaltung „Zukunftsforum Schreiner“ am 14./15. Juli im Veranstaltungsforum, zu der sich die Schreiner aus ganz Bayern treffen, hofft Obermaier auch auf Teilnehmer von den Brucker Schreinern. Ehrenobermeister Harald Volkwein monierte, dass der Verband die Senioren von der Veranstaltung, ausschließt. Obermaier versprach, sich dafür einzusetzen. Ebenso appellierte der Obermeister an seine Innungsmitglieder, sich für eine Teilnahme an der regionalen Interior-Messe im März 2024 zu melden. „Wir, die Schreiner, sind eine der Säulen dieser Messe“, so Obermaier.



Die Betriebe mussten in den ersten drei Monaten des Jahres Umsatzeinbußen hinnehmen, berichtete Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer über die allgemeine Situation im Handwerk. Ursache seien die hohen Material- und Energiekosten sowie eine Nachfrageschwäche, vor allem im Bausektor. Die Investitionstätigkeit sei aber noch hoch im Handwerk und ist gegenüber dem vergangenen Jahr relativ stabil. Die hohen Preise brachten zwar einen Umsatzzuwachs von rund sieben Prozent, aber bereinigt ergibt sich ein Minus von drei Prozent.



Auszubildende händeringend gesucht

Oberbayern hat bis jetzt 2.000 Ausbildungsverträge abgeschlossen. Das lasse einen guten Trend erkennen, so Höfelsauer. Der Landkreis hinke mit zwölf Vertragsabschlüssen noch ein bisschen nach. „Bei uns kommen in der Regel erst im Juli, August die Verträge rein“, meinte er dazu. Dabei unternimmt das Handwerk viel, um Azubis zu regenerieren, berichtete der Kreishandwerksmeister über die ersten Erfahrungen mit dem „Tag des Handwerks“, der aber, gestand er ein, noch Startschwierigkeiten aufweist. Am 13. Juli findet der nächste Tag des Handwerks mit den Gymnasien statt. Auch die übrigen Angebote für eine Berufsausbildung, wie die Vocatium-Messe und der Berufsinfomarkt seien keine Auslaufmodelle, sondern wie die Besucherzahlen klar belegen, noch zeitgemäß, so Höfelsauer.

