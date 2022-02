Brucker Stadtrat verabschiedet mit Mehrheit den Haushalt für 2022

Fürstenfeldbruck – Gegen die Stimmen von SPD, Linke und Die Partei verabschiedet der Brucker Stadtrat den Haushalt mit einem Gesamtvolumen von rund 92 Millionen Euro. Zwar ist die Große Kreisstadt in diesem Jahr noch mit einem blauen Auge davon gekommen, Sorgen bereiten jedoch die Folgejahre, denn die Gesamtverschuldung könnte bis 2025 auf knapp 90 Millionen Euro steigen. Gleichwohl will man an dem Projekt einer neuen Eishalle festhalten.

Man habe „in 2021 unwahrscheinliches Glück gehabt“, betont Oberbürgermeister Erich Raff (CSU) zu Beginn der Haushaltsdebatte. Die Steuereinnahmen lagen um sechs Millionen Euro höher als ursprünglich kalkuliert und der Schuldenstand war zum 31. Dezember mit 17 Millionen Euro der niedrigste seit zehn Jahren. Dennoch müssten „anstehende Ausgaben mit Bedacht angegangen werden.“



Deutlicher wird Kämmerer Marcus Eckert. Auch wenn der Fehlbetrag in 2022 auf unter eine Million Euro gedrückt werden konnte und die liquiden Mittel aktuell bei rund 10 Millionen liegen, sieht Eckert die Finanzlage der Stadt im Hinblick auf die bis 2025 geplanten Investitionsmaßnahmen und die dafür „erforderlichen Neu-Kreditaufnahmen von etwa 70 Millionen Euro besorgniserregend und die dauernde Leistungsfähigkeit gefährdet.“



Für Finanzreferent Klaus Wollenberg (FDP) sind „die Hausaufgaben für 2022“ gemacht, auch wenn man „in Ermangelung von Alternativen“ davon ausgehen müsse, dass sich die städtische Verschuldung bis Ende des Jahres von 17 Millionen auf dann 33 Millionen Euro nahezu verdoppelt. Schulden seien „per se nichts Schlechtes“ solange die damit geschaffenen Dinge einen Ertrag erbringen und nicht zum „Investitionsgrab“ würden.



Brucker Eishalle

Insbesondere bei den Planungen zur Eishalle, an deren Bau fraktionsübergreifend festgehalten wird, müssten Lösungsvorschläge erarbeitet werden, wie diese „realisiert und betrieben“ werden kann. Zwar konnten die dafür bis 2025 bereitgestellten acht Millionen Euro durch den Verzicht auf die Umgestaltungen des nördlichen Viehmarktplatzes samt Tiefgarage, des Volksfestplatzes sowie des Knotenpunktes Oskar-von-Miller-Straße/Äußere Schöngeisinger Straße umgeschichtet werden, an der Verschuldungsproblematik ändere sich insgesamt dadurch jedoch nichts, gibt Wollenberg zu bedenken.



Andreas Lohde (CSU) lobt in diesem Zusammenhang „die weitgehend konstruktiven Beratungen“ zwischen den Fraktionen. Hier einen „tragfähigen Kompromiss gefunden zu haben, lässt auch für künftige Projekte hoffen.“ Allerdings „segeln wir hart am Wind“, warnt auch Lohde und appelliert, „sich von unrealistischen Projekten zu verabschieden.



„Auch wenn viele Details noch abgestimmt werden müssen, sind wir dem Traum einer Eishalle so nah, wie nie zuvor“, betonte BBV-Fraktionssprecher Christian Götz. Gleichwohl müsse man Acht geben, „dass deshalb Projekte aus dem sozialen und kulturellen Bereich nicht hinten runter fallen.“



Einnahmesituation der Stadt verbessern

Jan Halbauer (Grüne) fordert, die Einnahmesituation der Stadt zu verbessern. Dafür brauche man „eine aktivere, bessere Standortpolitik.“ Immerhin böten Projekte wie die Konversion des Fliegerhorstes, Am Krebsenbach oder das Grimm-Platten Areal große Chancen.



Für Alexa Zierl (ÖDP) ist wieder „alles halb so schlimm.“ Planungen und Realität „haben nicht viel miteinander zu tun.“ Die Haushaltsentwürfe der letzten Jahre und die tatsächlichen Schuldenstände wiesen regelmäßig „eine riesige Diskrepanz“ aus. „Allen Unkenrufen zum Trotz“, sei der Schuldenstand von 40 auf 17 Millio-



nen Euro gesunken. Vor allem die Baumaßnahmen seien regelmäßig zu hoch angesetzt und würden den Haushalt unnötig belasten. „Wir schaffen mit Investitionen auch Werte, nicht nur Schulden“, plädiert Markus Droth (Freie Wähler) dafür, mehr Wohnraum zu errichten. Außerdem fordert Droth für den Umbau der Amperoase einen Planungsstop. In anderen Städten wie Würzburg oder Bayreuth würden Schwimmhallen von Vereinen betrieben, dies solle auch für Bruck geprüft werden.



Philipp Heimerl (SPD) bemängelt, dass für die letzten Jahre immer noch keine Jahresabschlüsse vorliegen. Ohne die wäre es unmöglich, „eine realistische Einschätzung zu bekommen.“ Deshalb werde seine Fraktion dem Haushalt nicht zustimmen.

