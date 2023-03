Weitere Informationen zu den German Doctors

Ein Leben im Slum

Von: Claudia Becker

Teilen

Christel Hiller in ihrem Element: Das Eingipsen von Brüchen gehört für die Chirurgin in Nairobi zum Alltag. © Hiller

Fürstenfeldbruck – Sechs Wochen lang war die Fürstenfeldbruckerin Christel Hiller gerade bei einem ehrenamtlichen Hilfseinsatz im kenianischen Nairobi. Im Gespräch mit dem Kreisboten erzählt die Chirurgin nun von ihren Erlebnissen.

Seit Ende Januar ist sie wieder zurück Zuhause – die Eindrücke ihres letzten Einsatzes konnten sich schon ein wenig setzen. Auch wenn es schon der fünfte Hilfseinsatz für Christel Hiller in Nairobi war, so erlebt sie doch jedes Mal aufs Neue wieder Erstaunliches, positiv und negativ gesehen.

Mathare ist der zweitgrößte Slum Nairobis. Über 400.000 Menschen leben hier – wenn man den Zustand überhaupt leben nennen kann. Ihr ganz eigenes Bild der kenianischen Stadt und ihrer Bewohner hat sich Hiller über die Jahre gemacht. Eines bleibt nach der Heimkehr immer, der Gedanke an die vielen Einzelschicksale, die sie auch daheim weiter bewegen.



Seit 2017 bewirbt sich die Chirurgin, die lange in der Praxis ihres Mannes, einem Dermatologen, mitgearbeitet hat, um die Einsätze der Organisation German Doctors. Anders als bei Ärzte ohne Grenzen sind die Hilfseinsätze dieser Organisation auf sechs Wochen und nicht mehrere Monate beschränkt und Hiller ist nicht alleine vor Ort, sondern in einem Team. „Das war mir besonders wichtig, da ich ja hier auch einen Job habe“, so die Ärztin.

Afrika werde in der Wahrnehmung der Menschen oft vergessen, erklärt Hiller und spielt vor allem auf die Veränderungen an, die Covid und der Ukrainekrieg auch hier mit sich gebracht haben – darüber würde in den Medien nämlich kaum berichtet. Auch hier sei alles teurer geworden, und was das für Menschen bedeutet, die schon nichts haben, hat Hiller vor Ort in Nairobi gesehen.



Das Leben im Slum von Nairobi ist kein einfaches. © Hiller

So erzählt sie von einer alleinerziehenden Mutter, die erst kürzlich in dem Ambulanzgebäude der German Doctors, in dem Hiller mit ihren Kollegen von Montag bis Freitag arbeitet, ein weiteres Kind zur Welt gebracht hatte und nun wieder zurück in ihr Heimatdorf wollte – sich aber die Busfahrt dorthin einfach nicht leisten konnte. „Viele kommen in die Stadt, weil sie denken, hier würden sie einen Job bekommen und Geld verdienen und dann landen sie in den Wellblechhütten der Slums, zusammengepfercht auf geringstem Raum“, sagt die Chirurgin. „Wer die Miete nicht zahlen kann, dem wird das Dach abgenommen“. Und auch in Nairobi könne es durchaus kalt werden, vor allem nachts.



Das Angebot der Ärzte soll niederschwellig sein, koste aber dennoch einen kleinen Betrag. Oftmals müssen die Familien lange für eine Behandlung sammeln und so werden viele Krankheiten verschleppt. Brüche verarzte sie in Mathare am häufigsten, aber auch Abszesse oder Verbrennungen gehören zu ihrem Alltag. Finanziert wird die Ambulanz und der Einsatz der Ärzte durch Spendengelder. „Die einzige Möglichkeit hier zu helfen“, meint Hiller, die sich bereits für ihren nächsten Einsatz 2024 beworben hat. Einmal dabei, bleibe man dran, sagt sie motiviert.

Weitere Informationen zu den German Doctors

Die Arbeit der German Doctors ist hier zu finden. Spendenmöglichkeit unter: Kontonummer DE93 3702 0500 0400 0800 02, Stichwort „Gesundheit schenken“.