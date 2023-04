Landtagswahl-Kandidaten erobern Volksfestbühne

Von: Julia Huß

Teilen

Schwungvolle Reden und kecke Sprüche: Buachamoos in Puchheim. © Julia Huß

Puchheim – In Puchheim wurde es politisch – genauer gesagt auf dem Puchheimer Volksfest. Denn anlässlich des Buachamoos, angelehnt an den Gillamoos in Abensberg, kamen am vergangenen Sonntag Politiker verschiedener Parteien im Festzelt zusammen, um mit markigen Sprüchen um Wählerstimmen zu werben.

Beim politischen Frühschoppen in Puchheim standen die fünf Kandidaten für die Landtagswahl im Oktober aus dem Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost auf der Bühne, mit dabei waren: Benjamin Miskowitsch (CSU) und Hans Friedl (Freie Wähler) sowie die Kandidaten Andreas Birzele (Bündnis90/Die Grünen), Daniel Liebetruth (SPD) und Ulrich Bode (FDP). Da die Wahlen schon bald anstehen, war der Frühschoppen für alle Beteiligten eine ideale Plattform, um mit deftigen Reden in gemütlicher Bierzelt-Atmosphäre das Publikum über die eigene Partei und die Kernbotschaften zu informieren. Moderiert wurde das politische Spektakel von Puchheims Bürgermeister Norbert Seidl (SPD), der vom Leiter der Fürstenfeldbrucker SZ-Redaktion, Christian Hufnagel, unterstützt wurde.

Politischer Frühschoppen in Puchheim Fotostrecke ansehen

Neben der inhaltlichen Botschaft wurde ebenso auf den zeitlichen Rahmen der jeweiligen Reden besonders geachtet. Die vorher festgelegten acht Minuten Redezeit dürfen nämlich nicht überschritten werden. Wer sich nicht daran hält, muss der Konkurrenz eine Maß spendieren. Sobald die zeitliche Obergrenze überschritten ist, schreitet die Brucker Stadträtin Alexa Zierl ein und unterbricht den Redeschwall mit dem Läuten einer Kuhglocke.



Acht Minuten pro Kandidat

Den Auftakt macht Andreas Birzele (Bündnis90/Die Grünen). Der 42-jährige Schreinermeister heizt die Stimmung im Zelt gleich zu Beginn an, indem er vor allem den Ministerpräsidenten ins Visier nimmt. „Weiß der eigentlich, was er will“, fragt Birzele keck in die Runde. Doch neben der Kritik an Söder, hatte der Schreinermeister auch eine wichtige Botschaft mitgebracht, denn besonders der enorme Fachkräftemangel bereitet ihm Sorgen. „Der demografische Wandel ist gravierend. Zuwanderung ist deshalb ein wichtiger Baustein für uns“, erklärt er. Ein weiterer wichtiger Punkt beinhaltet notwendige Veränderungen, denn „Betriebe brauchen Unterstützung bei ihrer nachhaltigen Umstrukturierung und Optimierung“, betont Birzele.



Auf die Grünen folgte die CSU und Benjamin Miskowitsch betritt die Bühne und betont gleich zu Beginn, dass Bayern vor allem eins ist: weiterhin lebenswert. „Alle wollen zu uns. Wir sind stolz auf unser Bayern und packen es gemeinsam an“, verkündete Miskowitsch. Gemeinsam anpacken möchte er ebenso weitere Projekte. „Wir müssen die erneuerbaren Energien ausbauen, jeder muss hier seinen Beitrag leisten“, erklärt der Stimmkreisabgeordnete. Und auch wenn er selbst kein Verfechter von Kernenergie sei, bezeichnet er die Abschaltung der Kernkraftwerke als „Irrweg der Politik“, denn drei bis fünf Jahre hätte man die Energie noch nützen können. Abschließend verspricht er den Zuhörern vor allem, Dinge anzugreifen. „Ich werde mich kümmern. Messen Sie mich an meinen Aussagen und nicht an denen meiner Vorgänger“, betont der CSU-Politiker abschließend.



Danach wird das Mikrofon an Daniel Liebetruth (SPD) übergeben. Schnell kommt der Sprecher der SPD für Digitalisierung, Bauen und Wohnen auf den Punkt. „Energie für Haushalte darf nicht zur sozialen Frage werden.“ Die Thematik von Eigentum treibt den Fraktionssprecher ebenfalls um. „Es ist nicht mehr möglich durch eigene Arbeit ein Eigentum zu erwerben“, stellt er klar. Auch mit Kritik hielt sich der Politiker nicht zurück. „Jetzt wird aus der verstaubten Schublade die Atomkraft gezogen. Ein Atommüllendlager wollen wir in Bayern aber nicht haben“, merkt Liebetruth an. In dieser Rede wird ebenfalls gegen Söder ausgeteilt. „Der Ministerpräsident war in fünf von 30 Sitzungen im Landtag anwesend. In jedem anderen Job kommt die Kündigung. Wird er für’s Selfie-Posten bezahlt oder ist er Politiker?“



Auf diese markigen Sprüche folgt die Rede von Ulrich Bode (FDP). Als Informatiker und erfahrener Spezialist für die Digitalisierung im öffentlichen Bereich pocht er besonders auf ein digitales Bayern. Hierbei geht es ihm aber schlichtweg zu langsam voran. Vor allem der am Ende der Legislaturperiode vorgestellte Digitalplan stößt dem Politiker negativ auf. „Auf den letzten Drücker wird eine IT-Strategie vorgestellt, die vielleicht kommt, vielleicht aber auch nicht“, prangert der Informatiker an.



Abschließend betritt Hans Friedl (Freie Wähler) die Bühne. „Die Ampel in Berlin kann es einfach nicht“, stellt Friedl gleich zu Beginn seiner Rede klar. „Auf Berlin ist kein Verlass, deshalb müssen wir in Bayern viel selbst in die Hand nehmen“, fügt der gelernte Landwirt hinzu. Auch in Sachen Wohnen und Leben vertritt der Allinger Abgeordnete eine klare Meinung. „Bei der Schaffung von Wohnraum müssen wir besser werden. Wir müssen Wohnungseigentum fördern und schützen. Und wir fordern die Abschaffung der Erbschaftssteuer. Arbeit muss sich wieder lohnen“, erklärt Friedl abschließend..

Julia Huß