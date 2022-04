Bürger entscheiden über Lichtkunst: Welches Kunstwerk aus dem Wettbewerb soll die Stadt erwerben?

Fürstenfeldbruck – Seit vielen Jahren gibt es in Fürstenfeldbruck Bestrebungen, Kunst im öffentlichen Raum zu präsentieren, um den Bürgern Gelegenheit zu geben, sich mit zeitgenössischer Kunst auseinandersetzen zu können.

Im Rahmen des wiederkehrenden Wettbewerbs StadtKunstLand wurden 2020 unter dem Motto „Lichtskulpturen“ vier Kunstwerke ausgewählt, die in der Stadt an öffentlichen Plätzen aufgestellt wurden. Jetzt haben die Brucker Bürger die Möglichkeit, erstmalig allein über den Ankauf eines der genannten Kunstwerke durch die Stadt zu entscheiden – ohne Beteiligung einer Jury.

Die Kunstwerke

Christoph Hildebrand, „GIMMEABREAK HELIX“ (Standort: Cerveteri-/Martin-Luther-Straße)

Siegfried Kreitner, „VIII 2019“ (Standort: Cerveteri-/Rothschwaiger Straße)

Carolin Liebl & Nikolas Schmid-Pfähler, „Makrocontroller“ (Standort: Lärchenstraße/Buchenauer Platz)

Anne Pfeifer & Bernhard Kreutzer, „Let it be light“ (Standort: Cerveteristraße/Weg zum Hort)

Preise für Teilnehmer

Unter allen Teilnehmenden, die die Lichtskulptur angekreuzt haben, die am Ende die meisten Stimmen erhalten hat, werden fünf Kunstwerke verlost. Zu gewinnen gibt es Arbeiten von Roland Helmer, Herdin, Ben Muthofer, Romus und Giudo Zingerl. Die Stadt Fürstenfeldbruck dankt der Kulturstiftung Derriks und dem Künstler Guido Zingerl, die Bilder für die Verlosung beigesteuert haben.

Teilnahme-Coupon im Flyer oder im RathausReport

Mitmachen können Brucker noch bis zum 30. Mai. Den Teilnahme-Coupon gibt es in der April- und in der Mai-Ausgabe des RathausReports sowie in der Neuauflage des Flyers „StadtKunstLand – Wettbewerb 2020-2022 Lichtkunst“. Der Flyer liegt im Rathaus, in der VHS-Geschäftsstelle, in der Stadtbibliothek in der Aumühle, im Museum Fürstenfeldbruck, im Klosterladen und in der Kulturwerkstatt Haus 10 aus.

Ausführliche Informationen zu den Lichtskulpturen und den Teilnahmebedingungen gibt es auf www.fuerstenfeldbruck.de.

