Bürgerbegehren zum Erhalt des Sportplatzes in Allings Dorfmitte

Teilen

Auf dem Allinger Schulsportplatz soll gebaut werden, das möchte ein Bürgerbegehren verhindern. © Privat

Alling – Am vergangenen Wochenende wurde in der Gemeinde Alling ein Bürgerbegehren zum Erhalt des Schulsportplatzes gestartet. Die Vertreter dieses Bürgerbegehrens sind Dr. Robert Schröder, Peter Schreiner und Hubert Utz. Die Verantwortlichen sammeln derzeit Unterschriften zu der folgenden Frage, die in einem Bürgerentscheid gestellt werden soll: „Sind Sie dafür, dass der bestehende Schulsportplatz an der Parsbergstraße in seiner Funktion als Sport- und Freizeitstätte erhalten bleibt, insbesondere nicht bebaut wird?“

„Der Sportplatz ist seit jeher von zentraler Bedeutung für das Dorfleben in Alling. Er wird insbesondere für den Pausen- und Sportbetrieb der Grundschule genutzt. Ferner für den Trainingsbetrieb einiger Abteilungen des TSV Alling, als öffentlich zugänglicher Spiel- und Bolzplatz und als sozialer Treffpunkt der Dorfjugend, auch mit den Kindern, die in letzter Zeit aus Krisengebieten dieser Welt nach Alling gekommen sind. Zudem dient der Platz kulturellen Veranstaltungen wie dem Aufstellen des Maibaumes durch die Landjugend Alling, dem Neujahrsschießen der Böllerschützen und ermöglicht Bürgern diverse Freizeitaktivitäten“, heißt es in der Begründung des Bürgerbegehrens.



Die Initiatoren des Bürgerbegehrens vertreten die Meinung, dass es zwischenzeitlich für den derzeit seitens der Gemeinde Alling geplanten Bau eines sechsgruppigen Kindergartens auf dem Sportplatzgelände trotz der dafür bereits entstandenen Planungskosten bessere Alternativen gibt – und zwar dezentral an den bestehenden Standorten der Kindergärten in Alling und Biburg. Zusätzlich wird seitens der Gemeinde Alling auch ein Wald- oder Naturkindergarten auf der Grundlage eines einstimmigen Gemeinderatsbeschlusses bis September auf den Weg gebracht.



Lange Liste an Unterstützern

Unterstützt werden die Initiatoren des Bürgerbegehrens durch die Allinger Bürgervereinigung (ABV), die Bürgerschaft Alling (BsA), durch die Grüne Liste Alling sowie durch den TSV Alling. Darüber hinaus setzen sich die Gemeinderäte Anna Borawski-Utz (Referentin für Junge Generation/Bildungseinrichtungen), Ingrid Schilling (Referentin für Sport), Simone Stenzer (Referentin für Kultur / Gemeindepartnerschaft) und Andreas Lang (Referent für Bau und Umsetzung von Bebauungsplänen) persönlich für das Anliegen ein.



Wer das Bürgerbegehren durch eine Unterschrift unterstützen möchte, hat dazu bis Faschingsdienstag noch Gelegenheit bei Moni‘s Schreibwaren in der Griesstraße, beim Allinger Brotscherzerl in der Hoflacher Straße und beim Café Tortenfee am Hartholz. In Biburg kann man in Schuster‘s Hofladen unterschreiben.

red