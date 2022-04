Bürgerentscheid: 60,69 Prozent der Wähler stimmen für »Ja«

Die Bürger haben entschieden

Von Claudia Becker schließen

Germering – Mehr als 13.000 Germeringer und damit 44,48 Prozent der Wahlberechtigten nahmen die Möglichkeit wahr in den letzten Wochen via Briefwahl oder am Sonntag, 24. April, vor Ort im Wahllokal beim Bürgerentscheid abzustimmen. Mit 60,69 Prozent Ja-Stimmen fiel das Ergebnis eindeutig aus. Die bisherigen Planungen der Bebauung des Kreuzlinger Feldes sind somit gestoppt. Wie es weiter geht, wird sich in den nächsten Monaten zeigen.

Der Jubel bei der Bürgerinitiative (BI) Lebenswertes Germering, die den Bürgerentscheid auch angestrebt hatte, ist groß. Die Enttäuschung auf der anderen Seite mindestens ebenso. Nicht nur Investor Thomas Vilgertshofer zeigt sich getroffen vom Wahlausgang, auch die CSU, die sich immer hinter die bisherige Planung gestellt hatte, gab noch am Wahlabend ein Statement ab.

„Wir hätten uns natürlich ein anderes Ergebnis gewünscht, um so schnell wie möglich dringend benötigten und bezahlbaren Wohnraum, das Mehrgenerationenwohnen, Nahversorger, eine Kita und vor allem die Grundschule zu realisieren. Aber das Ergebnis zeigt, dass sich eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger eine neue Planung für das Kreuzlinger Feld wünscht. Das respektieren wir, jetzt stehen die Zeichen wieder auf Anfang“, erklärt Ortsvorsitzender Oliver Simon und kündigt gleichzeitig viele Gespräche für die nächste Zeit an und hofft auf konstruktive Vorschläge seitens der BI sowie deren unterstützende Fraktionen.



Vertreter der ÖDP gehen soweit, sich komplett gegen eine Bebauung auszusprechen. Der Kreisverband der ÖDP freue sich über die hohe Wahlbeteiligung und das deutliche „Ja“.

Basisdemokratisch entschieden

Als Kreisvorsitzende der ÖDP freut sich Carmen Greiff, dass in Germering basisdemokratisch über ein so wichtiges Bauprojekt entschieden werden konnte: „Dies ist nur der zähen, mutigen und klugen Arbeit der Bürgerinitiative zu verdanken, der wir ausdrücklich zu ihrem Sieg gratulieren.“



Nun werde ein Ideenwettbewerb von der BI angestrebt. Inwiefern dort eine Grundschule mit Kita, ein Supermarkt oder sozial geförderte Wohnungen Platz finden, liegt dann in den Händen der Germeringer Bürger.

Becker