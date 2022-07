Zwei Sonderpreise

Bürgerstiftung zeichnet sechs Projekte mit Klima- und Umweltpreis aus

Alle Gewinner auf einen Blick: Die Bürgerstiftung Fürstenfeldbruck verlieh sechs Klima- und Umweltpreise. Moderiert wurde die Veranstaltung von Dorothee von Bary, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung (hinten links). Der Kooperationspartner, die Sparkasse Fürstenfeldbruck, war unter anderem durch Dr. Peter Harwalik (rechts) vertreten. © Jutta Thiel

Fürstenfeldbruck – Klimaschutz – für viele ist das eine bittere Notwendigkeit, die den Alltag noch anstrengender macht und ständigen Verzicht fordert. Dass Projekte zum Klimaschutz aber auch für Lebensfreude und Bereicherung sorgen können, wurde bei der Verleihung des Klima- und Umweltpreises der Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck deutlich.

Gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern, der Sparkasse und der Süddeutschen Zeitung, prämierte die Stiftung vier Projekte mit je 1.000 Euro und verlieh zusätzlich zwei undotierte Sonderpreise.

„Wir möchten den Menschen im Landkreis zeigen, welche Vielfalt an Handlungsmöglichkeiten es gibt, welche guten Ideen schon vorhanden sind und ihnen Mut machen, sich auf den Weg zu begeben“, sagte Dorothee von Bary. Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung für den Landkreis Fürstenfeldbruck, bei der Preisverleihung. Die prämierten Projekte würden beweisen, dass man sehr wohl global denken und lokal handeln könne.

Wichtige Kriterien waren für die fünfköpfige Jury aus Fachleuten und Kooperationspartnern, dass die Initiativen Modellcharakter haben, also leicht auf andere Gemeinden im Landkreis übertragen werden können. Auch Originalität, Nachhaltigkeit, eine ressourcen-schonende Denkweise und das Einbeziehen der Bürger wurden gewürdigt.

Die Preisträger

Als Beispiel für solch eine gelungene Aktion gilt der „Kreislauf-Schuppen“ in Gröbenzell, In einem umgebauten Container können dort gut erhaltene Gegenstände wie Geschirr, Spielzeug oder Kleidung abgegeben oder zur Weiterverwendung mitgenommen werden. Ebenfalls prämiert wurde Turmgeflüster e.V., ein Brucker Verein, der sich vor allem der kulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen widmet. Die Jury begründete die Auszeichnung damit, dass sich „der Faden der Nachhaltigkeit durch alle Angebote und Veranstaltungen des Vereins zieht“. Ein weiterer Preis ging an die Jugendorganisation des Bund Naturschutz, die mit Kindergruppen im Rahmen der Initiative „essbare Stadt“ in Gröbenzell Beerensträucher pflanzte sowie eine Kräuterschnecke und Gemüsebeete anlegte.

Sammelpreis für Puchheim

Einen Sammelpreis erhielt außerdem die Stadt Puchheim für ein ganzes Paket an Maßnahmen. So wurden beispielsweise auf einigen kommunalen Flächen Obst, Gemüse und Kräuter gepflanzt, die jeder Puchheimer ernten darf. Andere Areale wurden für den eigenen Anbau zur Verfügung gestellt, wobei stets das gemeinsame Gärtnern, die umweltschonende Produktion von Lebensmitteln und ein bewusster Konsum im Vordergrund stehen. Im Rahmen der Aktion wurden auch Blumen- und Streuobstwiesen geschaffen.



Zwei Sonderpreise

Undotierte Sonderpreise gingen an das Afrika-Team der Kolpingfamilie Olching, das einem Pfarrer im Kongo half, ein Stück Regenwald vor der Abholzung zu bewahren, sowie an Familie Lambertz aus Fürstenfeldbruck. Diese renovierte ein Siedlerhaus aus den 50er Jahren unter Wiederverwendung aller noch brauchbaren Materialien und setzte damit einen Akzent gegen die gängige Praxis des Abreißens und Neubauens.



Die Verleihung dieser sechs Klima- und Umweltpreise war „nicht als Eintagsfliege gedacht“, wie Dorothee von Bary betonte. Vielmehr sollen die prämierten Aktionen weiter begleitet und unterstützt werden – sei es mit Ehrenamtlichen, mit Kontakten oder mit finanziellen Mitteln.

Jutta Thiel