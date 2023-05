Bund Naturschutz Germering setzt ein Zeichen

Protestaktion in Germering

Germering – Anlässlich der Pläne für einen Verladebahnhof auf dem Tanklager-Gelände wurde am 22. April ein Zeichen gesetzt.

Es gibt Bestrebungen, auf dem Tanklager-Gelände einen Verladebahnhof zu errichten, der auch einen eigenen Autobahnanschluss erhalten soll. Genaue Informationen seien noch nicht bekannt, erklärt die Vorsitzende des Naturschutzbundes Germering Annette Kotzur. „Doch die möglichen Auswirkungen lassen nichts Gutes für Menschen und Natur in der direkten Nachbarschaft der Gemeinden Germering, Krailling und Gauting erahnen“, sagt sie weiter.

Der Druck auf die Waldgebiete zwischen den drei Gemeinden sei durch anderweitige Bebauungen, Kiesabbaupläne und zunehmenden Verkehr schon hoch. „Die Menschen in den dicht bebauten Siedlungen des Münchner Westens und auch in den Nachbargemeinden brauchen dringend intakte Wälder und Natur in ihrer Nähe“, so Kotzur. Zudem handelt es sich bei dem betroffenen Waldgebiet teils um geschützten Bannwald teils um Vernetzungsbiotope und Trittsteine für die sensiblen Heideflächenrelikte.



„Wir erleben nicht nur eine Klimakrise, sondern auch einen dramatischen Schwund der Artenvielfalt. Schutz des Klimas und Schutz der Biodiversität gehören zusammen und dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden! Bei allen Projekten muss eingehend geprüft werden, ob der gewählte Standort für den gedachten Zweck der richtige ist“, erklärt Kotzur.



Protestaktionen im Vorfeld

Die Kreis- und Ortsgruppen des Bund Naturschutz der von den Planungen betroffenen Kommunen und weitere Umweltverbände wollen bereits im Vorfeld der möglichen Planungen ein Zeichen setzen, dass das Vorhaben nicht ohne Protest hingenommen werden wird.

red