Wo steht Germerings schönster Baum?

Teilen

Kennen Sie Germerings schönsten Baum? © BN

Germering – Der Bund Naturschutz lädt alle Germeringer zur Suche nach dem schönsten Baum Germerings ein.

Gesucht wird der eindrucksvollste, interessanteste, wichtigste, ertragreichste, wertvollste, nützlichste, bedeutungsvollste, artenreichste, älteste oder einfach kurz gesagt schönste Baum im Stadtgebiet Germerings.

Für die Bewertung ist daher nicht nur ein Foto notwendig, sondern auch Angaben zum Standort und auch warum der Baum so eingeschätzt wird. In einer kurzen Beschreibung möchte der Bund Naturschutz wissen, was den Baum einmalig macht und was man mit ihm verbindet. Dabei ist es egal, ob der Baum im eigenen Garten, beim Nachbarn oder auch auf öffentlichem Grund steht. Das Ergebnis kann an germering@bund-naturschutz.de gesendet werden. Rückfragen sind unter Telefon 089 843130 möglich.

Nach Einsendeschluss am 30. Juli werden die in der engeren Auswahl stehenden Bäume vor Ort vom Bund Naturschutz angeschaut.

red