Von: Claudia Becker

Fürstenfeldbruck – Das habe er bei Plasberg gelernt, scherzt Bundesfinanzminister Christian Lindner, als er mit einem Mikrofon bewaffnet durch das Publikum im Fürstenfeldbrucker Säulensaal schreitet, um Fragen der Bürger zu beantworten. Er selbst schaue ja keine Talkshows mehr.

Ziel der Veranstaltung „Jetzt: Im Dialog mit Bundesfinanzminister Christian Lindner“ ist es, den Menschen von nebenan eine Plattform zu bieten, um einmal kritisch nachzufragen rund um die Themen Bundeshaushalt oder Steuerpolitik. Das konnten die Studentin ebenso wie die Friseurmeisterin oder der Steuerberater und der Rentner sein. Den Auftakt dieser Bürgerdialogtour durch ganz Deutschland machte stellvertretend für München am 4. Mai die Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck.

CO2-Preise, Migration oder die neue Heizungsverordnung – die Brucker hatten so einige Themen auf dem Herzen. Und nachdem der Minister nach Problemen am Flughafen und auf der Autobahn – die Klimakleber seien nicht Schuld gewesen – verspätet am Veranstaltungsforum eintraf, war die Zeit auch knapp bemessen. Nach wenigen einführenden Worten ließ er die Bürger zu Wort kommen. Diese konnten sich im Vorfeld für die Veranstaltung registrieren und wurden dann zufällig ausgewählt.



Er möge es nicht, wenn Deutschland kleingeredet werde. Es sei ein starkes Land, was ihm auf internationaler Ebene immer wieder bestätigt würde. „Andere Länder bewundern uns“, so Lindner, aber dennoch dürfe man nicht selbstzufrieden sein und müsse sich die Stärke immer wieder neu erarbeiten – in jeder Generation. „Und wir müssen heute viel für die Zukunft ändern“, aber, so betont er, dürfe bei all den Diskussionen nicht vergessen werden, dass ein stabiles wirtschaftliches Fundament die Voraussetzung für all diese Bestrebungen sei. „Wir können nur das verteilen, was erwirtschaftet wurde“, so der FDP-Politiker.



Als erstes Bürger-Thema wird die Finanzierbarkeit der Einwanderungspolitik diskutiert. Souverän mit der Kaffeetasse in der einen und dem Mikrofon in der anderen Hand erklärt Lindner, dass es wichtig sein sollte, welche Frage man sich zu diesem Thema stellen wolle: Woher kommt der Asylsuchende und welcher Religion gehört er an oder wohin mit ihm gehen? Aber, auch das sei ihm bewusst, es müssen die Beweggründe mancher Flüchtenden stärker kontrolliert und hinterfragt werden. „Die Hürden müssen teilweise vereinfacht und die Kontrollen klarer gemacht werden“, sagt er. Man müsse sich solidarisch denjenigen gegenüber zeigen, die verfolgt werden, aber auch die finden, die sich irregulär im Land aufhalten: „Wir müssen vieles aufarbeiten.“



Auch der ökologische Fußabdruck wurde aufs Tableau gebracht. Seit 2021 zahlen Bürger auf Erdgas, Heizöl oder Benzin einen sogenannten CO2-Preis. Die Belastung erhöht sich bis 2027. Der Staat will die Einnahmen aus diesen Zertifikaten jedoch, je nach Fußabdruck, auch wieder zurückgeben. Damit sollen Anreize geschaffen werden, möglichst klimaneutral zu leben. Einfach erklärt, so Lindner, wer einen hohen ökologischen Fußabdruck hinterlässt, der zahle am Ende drauf.



Aktuell in aller Munde wurde auch die Heizungsdebatte entfacht. Nicht nur die Bürger sollen sich einschränken müssen, auch die Politik. Gerade in Hinblick auf Schwellenländer müsse man „als Vorbild fungieren“. Deutschland müsse als gutes Beispiel für afrikanische Länder oder Indien bei der Klimafrage vorangehen. Es dürfe nicht passieren, dass der Heizungsaustausch zum finanziellen Ruin führe und viele Menschen ihre Rücklagen damit aufbrauchen. Das, so der Bundesfinanzminister, rege auch andere Staaten nicht zum Sparen an und die Klimaneutralität rücke für alle weiter in den Hintergrund. Kurz vor dem Ende des Dialogs ringt er sich das Versprechen ab, dass er sich sicher sei, dass es einen praxistauglichen Gesetzesentwurf geben wird.



Mit diesen Worten machte sich der Minister dann auf den Weg zum nächsten Termin. Noch schnell ein Foto mit den Wartenden und wer seine Frage nicht stellen konnte, so Lindner, der soll nicht frustriert nach Hause gehen. Diese wurden gesammelt und „mit nach Berlin“ genommen. Das Büro des Finanzministers wolle in den folgenden Tagen darauf ausführlich antworten.

