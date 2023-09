Bundesweiter Warntag am Donnerstag, 14. September, um 11 Uhr

Landkreis Fürstenfeldbruck - Am Donnerstag, 14. September, findet der nächste bundesweite Warntag statt. An diesem Aktionstag erproben Bund und Länder sowie die teilnehmenden Kreise, kreisfreien Städte und Gemeinden in einer gemeinsamen Übung ihre Warnmittel, mit denen die Bevölkerung im Fall des Falles über drohende Gefahren informiert werden soll.

Ab 11 Uhr werden unterschiedliche Warnmittel wie Radio und Fernsehen, digitale Stadtanzeigetafeln oder Warn-Apps (z.B. NINA) aktiviert. Auch das sogenannte „Cell Broadcast“ wird getestet. Cell Broadcast ist eine Warnnachricht, die direkt aufs Handy geschickt wird, ohne dass hierfür eine App erforderlich ist.

Der Empfang dieser Nachricht setzt voraus, dass das Handy über die aktuellen Updates verfügt und zum Zeitpunkt des Versands der Warnung eingeschaltet ist (kein Flugmodus). Ältere Geräte können die Warnung unter Umständen nicht empfangen. Auf der Homepage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist eine Liste mit den empfangsfähigen Geräten zu finden.

Sirenen in Fürstenfeldbruck und Eichenau werden ausgelöst

Grundsätzlich können beim Warntag auch die auf kommunaler Ebene vorhandenen Sirenen mit getestet werden, die zur Abgabe des Signals zur Bevölkerungswarnung (einminütiger auf- und abschwellender Heulton) in der Lage sind. Im Landkreis Fürstenfeldbruck sind einige Kommunen dabei, entsprechende Sirenen wieder aufzubauen oder entsprechend nachzurüsten. Beim diesjährigen Warntag werden nur die Sirenen im Stadtgebiet Fürstenfeldbruck und im Gemeindegebiet Eichenau ausgelöst. Ausführlichere Informationen und FAQs zum bundesweiten Warntag finden Interessierte auf der Homepage.

