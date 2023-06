Gemeinsam neue Wege gehen

Teilen

Das Caritas-Team Fachstelle für pflegende Angehörige, Kompetenzzentrum Demenz (erste Reihe von links): Brigitte Klimek-Limbach, Bianca Brummer, Silvia Dörr, Stefica Müller sowie zahlreiche Netzwerkpartner der Lokalen Allianz Fürstenfeldbruck beim Auftakttreffen am 26. April. © Caritas

Fürstenfeldbruck – Die Zahl von Menschen mit Demenz steigt deutschlandweit, so auch in Fürstenfeldbruck. Viele Akteure im Landkreis haben bereits großartige Projekte umgesetzt und es gibt noch viele weitere Ideen, wie der Landkreis Fürstenfeldbruck demenzfreundlicher werden kann, so erklärt es Bianca Brummer, Fachstelle für pflegende Angehörige des Caritas Zentrums Fürstenfeldbruck.

Mit der Vision einer demenzfreundlichen Kommune Fürstenfeldbruck fand am 26. April im Caritas Zentrum die Auftaktveranstaltung zur 2023 neu gestarteten vierten Förderwelle im Bundesprogramm „Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz“ mit wichtigen Akteuren aus den Bereichen Medizin, Pflege, Verwaltung, Kultur und Sport statt.

Gefördert durch das Bundesprogramm hat sich der Caritas Fachdienst „Leben im Alter” zusammen mit den örtlichen Kooperationspartnern den nachhaltigen Aufbau eines lokalen Netzwerks, das sich für Menschen mit Demenz sowie ihre An- und Zugehörigen stark macht, zum Ziel gesetzt.

Auch die einzelnen Akteure sollen durch Synergieeffekte voneinander profitieren und als Zusammenschluss die Lebensqualität für Menschen mit Demenz im Landkreis verbessern. „Die Betroffenen und ihre Angehörigen sollen sich mit ihren Sorgen und Wünschen gesehen, sich wahr- und ernst genommen fühlen“, erklärt die Caritas.

Allianz setzt Schwerpunkte

Dazu setzt die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz Schwerpunkte: Unter anderem ist das die Förderung der Teilhabe von Menschen mit Demenz in den Bereichen Kultur, Sport, Bewegung, Religion oder Kunst durch die Entwicklung bedarfsgerechter Angebote. Oder auch der Entlastung pflegender Angehöriger sowie der Durchführung von Vorträgen, Schulungen und Workshops rund um das Thema Demenz.

Selbst Helfer werden

Wer Interesse hat, das Projekt als ehrenamtlicher Helfer zu unterstützen, meldet sich unter 08141 320736 oder per E-Mail fachstelle-pflegende-angehoerige-ffb@caritasmuenchen.org.

red