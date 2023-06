Bei Politikern nachgefragt

Von: Roman-Michael Schäfer

Die sechs wichtigsten Parteien des Wahlkreises FFB-Ost waren eingeladen. Sie beantworteten Fragen, die den Schülern besonders wichtig waren. © privat

Germering – Am 8. Oktober werden in Bayern die Landtagswahlen abgehalten. Grund genug, bei den Lokalpolitikern nachzufragen, wie sie zu aktuellen Fragen stehen. Deshalb luden Schüler des Carl-Spitzweg-Gymnasiums die Landtagswahlkandidaten des Wahlkreises Fürstenfeldbruck Ost in ihre Bildungsstätte ein.

Zunächst wurden Hans Friedl (Freie Wähler), Benjamin Miskowitsch (CSU), Peter Banholzer (AfD), Andreas Birzele (Die Grünen), Ulrich Bode (FDP) und Daniel Liebetruth (SPD) vorgestellt. Deren Lebensläufe, Hobbys, Interessen sowie ein jeweiliger Funfact wurden aufgezählt. Auch die wichtigsten Ziele der Politiker kamen zur Sprache. Die Reaktionen der Schüler äußerten sich in verhaltenem Klatschen. Einzig Hans Friedl erhielt mehr Applaus.

Im Anschluss ging es in die Fragerunde. Diese wurde von den Schülern des Politikwahlkurses am Carl-Spitzweg-Gymnasium moderiert. Die Fragesteller waren: Isaac Grosjean, Maria Keil, Niklas Muschik und Valentina Schrader.

Klima und Energie

Birzele hält Photovoltaik, Holz, Geothermie und Biomasse für die wichtigsten Energielieferanten. Vor allem die Windkraft müsse gefördert werden, weil derzeit im Landkreis Fürstenfeldbruck nur zwei Windräder stünden. Laut Miskowitsch hätte man mehr Windräder bauen können, „es hat aber letztlich am Willen der Gemeinden gefehlt“, während Friedl betont, dass die sogenannte 10H-Regel (ein Windrad muss mindestens das Zehnfache seiner Höhe vom nächstgelegenen Haus entfernt stehen) in bestimmten Fällen umgangen werden könne, gerade, was Gewerbegebiete anbelangt. Bode möchte hingegen auf CO2-Zertifikate setzen.

Fachkräftemangel

Die Fachkräfte fehlten laut Miskowitsch deshalb, weil zu wenig Anreize für eine Lehre gesetzt würden, während Friedl betont: „Wir brauchen ein Migrationsgesetzt gemäß des kanadischen Modells. So kommen wirklich Qualifizierte auch zu uns in die Region.“ Bode möchte hingegen die vorhandenen Fachkräfte durch Bürokratieabbau entlasten. Banholzer sieht die hohe Steuerlast als Grund für die Abwanderung qualifizierter Fachkräfte.

Bildung und Herkunft

Liebetruth setzt sich in diesem Zusammenhang für mehr Chancengleichheit ein: „Es kann nicht sein, dass die Bildung vom Geldbeutel der Eltern abhängt.“ Zudem trüge das veraltete Bildungssystem nicht mehr den immer internationaler werdenden Schulklassen Rechnung. Bode plädiert an dieser Stelle für eine „stärkere Individualisierung“ als Lösung Am Ende waren sich alle Kandidaten einig: Die gezielte Leseförderung ist besonders voranzutreiben.

Die Landtagswahlkandidaten zückten die Karten, um ihre Meinung kundzutun. © Roman-Michael Schäfer

Auflockerung zwischendurch

Nachdem sich die Politiker mit den ersten Fragen warmgelaufen hatten, stellte einer der moderierenden Schüler den Politikern insgesamt sechs Fragen, die mit ja oder nein beantwortet werden konnten und optisch durch das Zücken einer roten oder gelben Karte hervorgehoben werden konnte. Es ging darum, ob die „Letzte Generation“ als kriminell erachtet wird oder was man von der Kernkraft hält. Wie steht es mit der Legalisierung von Cannabis und würde man sich am Bau eines Flüchtlingsheims beteiligen? Sollte es für bestimmte Berufsgruppen eine Covid-Impfpflicht geben und soll LGBTQ unterstützt werden?

Bezahlbarer Wohnraum

Hans Friedl sieht sich und die CSU als „Reparaturbetrieb für die Verfehlungen der Berliner Ampel“ und meint, dass zu viele Bauwillige von ihrem Vorhaben durch die Bürokratie sowie steigende Baukosten und Zinsen abgeschreckt würden. Alle sind sich einig, dass gerade in der Region München Wohnen zu teuer ist und deswegen der öffentliche Wohnungsbau mehr gefördert werden muss, was wiederum die Mietkosten senken könnte. Auch die Erbschaftssteuer wurde als Hindernis für den eigenen Wohnraum genannt

Wahleintrittsalter

Abschließend zeigten sich die meisten Landtagswahlkandidaten aufgeschlossen für eine Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Bode und Birzele sprachen sich dafür aus, wobei letzterer die unterschiedlichen Regelungen von Bundesland zu Bundesland monierte. Bode kann sich auch ein Alter von 14 Jahren vorstellen. Anders sieht es der AFD-Vertreter. Seiner Meinung nach sei ein Wahlalter mit 16 nicht vereinbar mit der Regelung, dass 21-Jährige noch nach dem Jugendstrafrecht verurteilt werden könnten.

Miskowitsch spricht sogar von einem „reißerischen Thema“. Wichtiger sei erstmal die politische Bildung der Jugendlichen. Friedl ist der Auffassung, dass es in Bezug auf die kommenden Landtagswahlen bereits zu spät sei. „Probieren wir es mal mit den Kommunalwahlen 2026. Einen Versuch ist es auf jeden Fall wert.“ Der SPD-Kandidat spricht sich eindeutig dafür aus und ist der Meinung: „Junge Menschen haben keinen schlechten, sondern einen anderen Blick auf ein Thema. Ich fände es eine mutige Entscheidung und bin für die Alterssenkung.“