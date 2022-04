Carmen Wegge organisiert Spendenaufruf für

geflüchtete Studenten aus Ukraine

Carmen Wegge (rechts) besuchte die Ukrainische Freie Universität in München. © Privat

Germering – Die Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge ruft gemeinsam mit den SPD Kreisverbänden Starnberg, Landsberg und dem SPD Ortsverein Germering auf, 200 digitale Endgeräte für junge Menschen aus der Ukraine zu spenden.

Wegge möchte so Studierenden, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind, ermöglichen ihr Studium fortzuführen. Am 11. März hatte Wegge die Ukrainische Freie Universität (UFU) in München besucht, einer Exil-Universität, die bereits 1921 durch emigrierte, ukrainische Intellektuelle aus Russland und Österreich-Ungarn gegründet wurde. Seit 1945 hat sie ihren Sitz in München und ermöglicht Studierenden auf Ukrainisch an drei Fakultäten ein Master- oder Promotionsstudium.



Wegge erklärt zu ihrem Besuch: „Es hat mich tief berührt die furchtbaren Erzählungen der Flucht und Vertreibung junger Ukrainer zu hören. Als junge Frau und Mutter leide ich mit den jungen Menschen, die nun hier bei uns Zuflucht vor diesem furchtbaren Krieg suchen.“

Drang nach Bildung groß

Momentan erhält die Universität viele Anfragen von Geflüchteten, die alles in der Ukraine zurückgelassen haben, wobei ihr Drang nach Bildung groß ist. Allerdings fehlt es vielen dazu an Laptops und Tablets, um etwa Hausarbeiten zu schreiben. Um diese jungen Menschen zu unterstützen, ruft Wegge dazu auf, nicht mehr benötigte digitale Endgeräte zu spenden.



Gebeten wird um gebrauchte Laptops oder Tablets, die nicht älter als fünf Jahre sind, eine funktionierende Webcam und Akku haben und keine persönlichen Daten mehr enthalten. Die digitalen Endgeräte können bei der AWO, Planegger Straße 9, abgegeben werden.

