Carmen Wegge weiht ihr Büro in der Eugen-Papst-Straße ein

Von: Hans Kürzl

Teilen

Hell und aufgeräumt: Carmen Wegge und Daniel Liebetruth freuen sich auf Besucher. © Hans Kürzl

Germering – „Nun endlich auch in Germering“. Für die SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge ist eine weitere Basis für die Arbeit in ihrem Wahlkreis geschaffen.

In Landsberg und Starnberg hat sie bereits ein Wahlkreisbüro, seit kurzen nun ebenfalls in der Großen Kreisstadt Germering. Das liegt zentral in der Eugen-Papst-Straße 4. „Im Dreieck zwischen Stadtmitte und Rathaus“, wie es Landtagskandidat und Stadtrat Daniel Liebetruth beschreibt, der Wegge bei der offiziellen Eröffnung unterstützt. Auch für den Germeringer SPD-Ortsverein und die Stadtratsfraktion bietet sich nun ein fester Standort und eine beständige Anlaufstation für die Bürger. „Das hilft unserer Arbeit sehr“, betont Liebetruth.

Ein fester Ort im Wahlkreis

Das soll auch für Wegge der Fall sein. „Ein fester Ort, von dem aus ich loslegen kann, wenn ich im Wahlkreis bin.“ Einfach zu finden sei die Örtlichkeit nicht gewesen, erzählt sie. Zu groß, zu teuer, zu abseits seien viele Räume gewesen. Hier aber sei man in einem Wohngebiet. Inmitten von Menschen also, die nun nicht weit hätten, mit Problemen und Anliegen zu einer Bundestagsabgeordneten zu kommen. Wichtig für ihre Arbeit in Berlin. „Man muss an den Bürgern dran bleiben“, sagt Wegge.

So kann sie im direkten Gespräch die Performance der Ampel-Regierung erklären – zum Heizungsgesetz etwa oder zum bezahlbaren Wohnraum. „Wir leisten schon gute Arbeit“, sagt sie über die Bundesregierung.



Leicht ins Gespräch kommen

Das neue Büro in Germering bietet dazu Gelegenheit. Es wirkt aufgeräumt, ein paar Fahnen und Plakate ordnen es eindeutig der SPD zu. Der große weiße Tisch drinnen vermittelt eher Nüchternheit. Ein wenig lockerer hat man es draußen gestaltet: mit Sitzwürfeln und Liegestühlen. „Das nimmt noch einmal etwas Distanz weg“, weiß Wegge. Ins Gespräch kommen falle so leichter.

Für Liebetruth ist das neue Büro erst einmal Wahlkampfbüro geworden. Vor allem nach den Sommerferien werde sich das zeigen, wenn der Landtags-Wahlkampf in die heiße Phase geht. Das Wahlkreisbüro der SPD ist am Dienstag und Donnerstag jeweils von 10 bis 16 Uhr fest besetzt. Wegge ist das nächste Mal am 15. September vor Ort.

Hans Kürzl