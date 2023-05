Chor feiert 20-jähriges Jubiläum vor begeistertem Publikum

Ein gelungenes Jubiläum: Der Chor feierte sein 20-jähriges Bestehen. © CGUG

Germering – Wer seinen Geburtstag feiert, feiert oft nur sich selbst. Die Chorgemeinschaft Unterpfaffenhofen-Germering feierte anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens „die Schönheit unseres Planeten Erde“.

Als die Dirigentin Caroline Lichtinger von Stein um 19 Uhr mit ihrem Chor die Bühne betrat, blickte sie in einen voll besetzten Orlandosaal, keine Selbstverständlichkeit bei sommerlichen Temperaturen und attraktiven Parallelveranstaltungen. Mit John Rutters hymnischen Ruf „Look at the world“, ein Preisgesang auf die Wunder der Schöpfung, die Schönheit des Planeten Erde, eröffnete die Chorgemeinschaft den Konzertabend.



In seiner Begrüßung skizzierte der Moderator des Abends, Bruno Lichtinger, die Geschichte des Chores – auch die Folgen der Corona Pandemie. Was folgte, war ein Querschnitt der weltlichen Schönheit ausgedrückt in unterschiedlichen Stücken: Das Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“ führte in die verschiedenen Gesichter der Nacht. Franz Schuberts „Die Nacht“ verherrlicht die pure Schönheit der Nacht, O. Gjeilos „Northern Lights“, ergreifend interpretiert von Cantus Gaudium, schilderte die Schönheit einer von Nordlichtern erhellten Nacht.



Die Weltraumperspektive der Erde an der Leinwand wandelte sich zu einem Wasserfall und führte das Konzertprogramm zu den Elementen des Planeten Erde, zum Wasser, Ursprung allen Lebens. Dvoraks „Birke am grünen Bergeshang“ besingt den Frühling, seine „Gold‘ne Fluren“ feiern den Sommer – wogende Kornfelder, in Harmonie mit Bienen und Faltern. L. Maierhofers „Rain, Rain, Rain“ beschwor mit Blitz und Donner, den Regen. Den Regen feierte, mit Regenschirmchen versehen, anmutig und mit viel Beifall bedacht, auch die Kindertanzgruppe des Ballettstudios Friederike Sauer.



Viele besondere Momente

Urwaldgeräusche und dunkle Waldsilhouetten kündigten den Wechsel zu Wald und Fauna an. Mit dem Hit aus den 60ern „The Lion sleeps tonight“ evozierte der Chor gekonnt Urwaldstimmung, umherschleichende Löwen. Die dänische Volksweise „I skovens dybe stille ro“ erzählt von der Stille, der Ruhe des Waldes - bis der Kuckuck ruft.



Cantus Gaudium führte mit „Minnelied“ und „Rosen so rot“ zum Programmabschnitt „Flora“. Beide Lieder besingen die Freude auf den Frühling. „What a wonderful world“ – Cantus Gaudium besingt das schiere Wunder unseres Daseins – ein Geschenk, gänzlich unverdient. Mit John Rutters „For the beauty of the earth“ fassen Chor und Ensemble die Botschaft aller Darbietungen des Abends zusammen.

Der Konzertabend hatte manche „Champagnermomente“. Aber ein Chorgeburtstag ohne das Champagnerlied von J. Strauss ist undenkbar. So intonierte Thomas Noichel am Klavier die bekannte Melodie aus der „Fledermaus“, Dominik Kirsch und Bruno Lichtinger lieferten als Solisten den Gesang und der Chor, Flaschen in der Hand, unterstütze die Solisten. Das Publikum feierte mit und spendete stehende Ovationen.

red