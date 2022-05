AniMUC zieht wieder hunderte Helden und Bösewichte nach Fürstenfeld

Von: Miriam Kohr

Fürstenfeldbruck - Wenn Pikachu sich mit dem Mandalorian unterhält, wenn die Disney-Prinzessin mit Darth Vader den Gang entlang schlendert, wenn Spiderman mit Zelda in der Wiese picknickt und die Dämonen sich in der Sonne räkeln - dann ist wieder AniMUC am Veranstaltungsforum Fürstenfeld.

1 / 28 Auf der AniMUC in Fürstenfeldbruck konnten Anime-, Manga- und Comic-Fans endlich wieder ihre Kostüme ausführen. © Burk

Drei Tage bot die Messe am vergangenen Wochenende für alle Manga-, Anime- und Comicfans wieder eine Plattform. Während im Klostergarten und im Freigelände gequatscht und gechillt wurde, gab es in Innenräumen viele Vorträge, Workshops zum Thema Cosplay sowie Kunst und auch Kostümwettbewerbe. Der Veranstalter, der Verein Animexx, ist zufrieden mit den Besucherzahlen - war es doch die erste Messe dieser Art nach zwei Jahren Coronapause. „Zeit, Schweiß, Blut und viel Leidenschaft sind nötig, um jedes Jahr aufs neue eine so wunderschöne Con zu organisieren. Gerade dieses Jahr war davon noch ein Quäntchen mehr nötig“, schreibt der Verein auf seiner Seite und meint damit auch das Hygienekonzept, an das sich die Besucher laut Verein „höflich, verständnisvoll“ hielten. Die Veranstalter aber auch die Besucher freuen sich bereits aufs nächste Jahr.

