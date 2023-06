CSG-Schüler rufen zur Typisierung auf

Ein Wattestäbchen tut nicht weh: Die Schüler des CSG halten eine Typisierungsaktion an ihrer Schule ab. © privat

Germering – „Mach mit uns den ersten Schritt zum Lebensretter!“ Mit diesen Worten ruft das P-Seminar Biologie des Carl-Spitzweg-Gymnasiums (CSG) in Germering zur Registrierung potenzieller Stammzellspender auf.

In Zusammenarbeit mit der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) aus Gauting organisieren 14 CSG-Schüler der Oberstufe eine große Typisierungsaktion an ihrer Schule. Ihr Ziel dabei ist es, Leukämiekranken Hoffnung auf eine Stammzellspende und damit auf ein neues Leben zu geben. Deshalb wollen sie möglichst viele Menschen dazu bewegen, bei ihrem Typisierungstag am 24. Juni mitzumachen.

Schüler sammelten bereits Spenden

Seit Beginn des Schuljahres 2022/2023 haben sich die Schüler intensiv mit der Thematik der Stammzellspende auseinandergesetzt. Da sich die Stiftung AKB ausschließlich durch Spenden finanziert, sammelten die Schüler bereits bei verschiedenen Schulveranstaltungen Spenden und konnten so die Schulgemeinschaft in ihr Projekt einbeziehen. Auch am Germeringer Wochenmarkt waren die Schüler mit einem Informations- und Spendenstand vertreten. Interessierte konnten zudem bei einem Informationsabend in der Aula der Schule am 14. Juni schon im Voraus mehr über die Typisierung erfahren.



Große Aktion am 24. Juni

Die große Typisierungsaktion, auf die die Schüler in den letzten Monaten mit viel Einsatz hingearbeitet haben, findet am Samstag, 24. Juni, von 11 bis 16 Uhr, am Carl-Spitzweg-Gymnasium (Masurenweg 2) statt. Alle 17- bis 45-Jährigen sind eingeladen, am CSG vorbeizukommen und sich mithilfe eines Watteabstrichs der Mundschleimhaut registrieren zu lassen. Für Verpflegung vor Ort ist gesorgt. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Carl-Spitzweg-Gymnasiums oder per E-Mail an typisierungsaktion@csg-germering.de.

red